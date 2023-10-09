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Денис Буцаев представил проекты РЭО для молодых экоактивистов

Денис Буцаев представил проекты РЭО для молодых экоактивистов

9 октября 2023, 18:07
Фото: reo.ru
В число участников Российского экологического форума (РЭФ) вошли экоактивисты, представители общественных организаций и органов власти. Они обсудили перспективы развития экологической сферы.

Как сообщает gorod55.ru, гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул роль молодежи в формировании экоповестки и перечислил основные инициативы, которые при участии молодых экоактивистов удалось запустить на данный момент и планируется реализовать в ближайшем будущем.

«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Вы формируете повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и опосредованным — через ваше окружение, через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи. Хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, программа получилась интересной и разнообразной», — обратился к молодому поколению глава ППК «РЭО» в рамках пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи».

Российский экологический оператор реализует целый ряд молодежных проектов, которые охватили всю страну. В прошлом году РЭО начал работу по формированию волонтерского сообщества при участии волонтеров-экологов «Делай!». Весной 2022 года по инициативе оператора прошло несколько масштабных субботников «Зеленый десант», к которым присоединились 3405 россиян. После был успешный опыт проведения всероссийской акции «Убери за собой» в 50 субъектах РФ, а также акции «Открывая страну» на особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, РЭО оказывает помощь Росмолодежи в экологичной организации форумов. За прошлый год благодаря усилиям компании удалось экологизировать 12 всероссийских форумов. В 2023 году это число увеличилось до 20, а к концу года прибавится еще пять. В следующем году Всероссийский форум молодежи, который должен принять примерно 10 тысяч участников, также намерен присоединиться к реализации экологической повестки.

ППК «Российский экологический оператор» имеет статус экологического партнера таких значимых для страны форумов, как «Экосистема» и «Таврида». На «Экосистеме» РЭО удалось организовать работу тематических клубов — «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка» и «Экология в сфере образования». Также стоит отметить, что при участии РЭО была проведена профильная сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».

В 2024 году РЭО намеревается сосредоточиться на расширении профориентационной работы, а также укреплении сотрудничества с региональными операторами и оптимизации их деятельности по экопросвещению.

РЭФ-2023, который проходит 8–11 октября, состоит из молодежного дня и обширной деловой программы. Ознакомиться с ней можно на сайте Российского экологического оператора.

#Общество
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