Денис Буцаев представил проекты РЭО для молодых экоактивистов

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Как сообщает gorod55.ru, гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул роль молодежи в формировании экоповестки и перечислил основные инициативы, которые при участии молодых экоактивистов удалось запустить на данный момент и планируется реализовать в ближайшем будущем.
«Делая ставку на молодежь, мы делаем ставку не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Вы формируете повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и опосредованным — через ваше окружение, через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи. Хотел бы поблагодарить вас за участие в сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, программа получилась интересной и разнообразной», — обратился к молодому поколению глава ППК «РЭО» в рамках пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи».
Российский экологический оператор реализует целый ряд молодежных проектов, которые охватили всю страну. В прошлом году РЭО начал работу по формированию волонтерского сообщества при участии волонтеров-экологов «Делай!». Весной 2022 года по инициативе оператора прошло несколько масштабных субботников «Зеленый десант», к которым присоединились 3405 россиян. После был успешный опыт проведения всероссийской акции «Убери за собой» в 50 субъектах РФ, а также акции «Открывая страну» на особо охраняемых природных территориях.
Кроме того, РЭО оказывает помощь Росмолодежи в экологичной организации форумов. За прошлый год благодаря усилиям компании удалось экологизировать 12 всероссийских форумов. В 2023 году это число увеличилось до 20, а к концу года прибавится еще пять. В следующем году Всероссийский форум молодежи, который должен принять примерно 10 тысяч участников, также намерен присоединиться к реализации экологической повестки.
ППК «Российский экологический оператор» имеет статус экологического партнера таких значимых для страны форумов, как «Экосистема» и «Таврида». На «Экосистеме» РЭО удалось организовать работу тематических клубов — «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка» и «Экология в сфере образования». Также стоит отметить, что при участии РЭО была проведена профильная сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».
В 2024 году РЭО намеревается сосредоточиться на расширении профориентационной работы, а также укреплении сотрудничества с региональными операторами и оптимизации их деятельности по экопросвещению.
РЭФ-2023, который проходит 8–11 октября, состоит из молодежного дня и обширной деловой программы. Ознакомиться с ней можно на сайте Российского экологического оператора.