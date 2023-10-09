«Больная тема»: Хабиров попросил мэра Уфы обратить внимание на большую проблему

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Глава республики Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ и минтрансу подготовить доклады о готовности к зиме к следующему понедельнику. Кроме того, он пообещал, что будет слушать мэра Уфы Ратмира Мавлиева и попросил сделать краткий содоклад.
Глава подчеркнул, что ему важно знать готовность к наступающем зиме:
— Как вы собираетесь зиму встретить, все ли закуплено, готовы ли техника и дороги. Это такая больная тема для уфимцев. Поэтому я надеюсь, что в этом году вы с этой работой справитесь, — подчеркнул Глава республики.
Напомним, что в прошлом году в Уфе острой была проблема, связанная с уборками снега на улицах Уфы. Также жители жаловались на гололёды. Зимой текущего года для многих горожан путешествие пешком казалось экстремальным видом спорта.