mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

«Больная тема»: Хабиров попросил мэра Уфы обратить внимание на большую проблему

«Больная тема»: Хабиров попросил мэра Уфы обратить внимание на большую проблему

9 октября 2023, 09:19
Фото: 1MI
Радий Хабиров пристально следит за готовностью Уфы к зиме

Глава республики Радий Хабиров поручил министерству ЖКХ и минтрансу подготовить доклады о готовности к зиме к следующему понедельнику. Кроме того, он пообещал, что будет слушать мэра Уфы Ратмира Мавлиева и попросил сделать краткий содоклад.

Глава подчеркнул, что ему важно знать готовность к наступающем зиме:

— Как вы собираетесь зиму встретить, все ли закуплено, готовы ли техника и дороги. Это такая больная тема для уфимцев. Поэтому я надеюсь, что в этом году вы с этой работой справитесь, — подчеркнул Глава республики.

Напомним, что в прошлом году в Уфе острой была проблема, связанная с уборками снега на улицах Уфы. Также жители жаловались на гололёды. Зимой текущего года для многих горожан путешествие пешком казалось экстремальным видом спорта.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зима#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Концерты группы ДДТ переносят на следующий год из-за опасного заболевания Шевчука
Сегодня, 10:45
Осталось недолго: первый снег накроет Башкирию уже на днях
Сегодня, 03:12
Какая школа самая лучшая в Уфе. Топ-5 школ
Сегодня, 05:55
Главврач скандальной Сибайской больницы покинул свой пост
Сегодня, 07:40
Выходной ожидает жителей Башкирии на этой неделе
Сегодня, 06:49
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
6 октября, 06:15