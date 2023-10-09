Активист пожаловался на главу Роспотребнадзора Башкирии из-за ее активности в соцсети

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Анна Казак оказалась в центре скандала, причиной тому послужил ее профиль в запрещенной социальной сети Instagram*. Глава Роспотребнадзора активно вела свой аккаунт и регулярно выпускала короткие и полезные ролики.
Однако такая активность понравилась не всем. Так, общественник Альберт Рахматуллин обратился в прокуратуру Башкирии с просьбой пояснить, почему глава Роспотребнадзора ведет страничку в признанной экстремистской социальной сети.
— Госчиновники запрещают соцсети, называя их экстремистскими, а сами активно ими пользуются? Ведь для того, чтобы узнать, чем занимается Роспотребнадзор, всем потребителям пришлось не только подписываться на страницу Анны Казак, но и по сути стать активными пользователями запрещенной соцсети. Так как, я уже давно выступаю против двойных стандартов, то для прояснения ситуации я направил заявление в Прокуратуру РБ, — написал активист на своей страничке в соцсетях.
В надзорном ведомстве Рахматуллину сообщили, что Анне Казак было объявлено предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Но и такой реакцией общественник оказался не доволен.
Отметим, что причиной жалобы в прокуратуру Башкирии послужил ответ Роспотребнадзора республики по поводу загрязнения воздуха в Уфе. Активист поясняет, что этим летом горожане активно жаловались «на невыносимый химический запах». Потому им во все надзорные органы были направлены заявления с требованием разобраться в происходящем. В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе обнаружено не было, однако другие органы факт загрязнения воздуха, со слов активиста, все же выявили.
Так как с одной стороны за бездействие Роспотребнадзора РБ в вопросах защиты здоровья и благополучия уфимцев из-за загрязнения воздуха он «отомстил», а с другой — за осуществление экстремистской деятельности нужно нести наказание и предостережения, по мнению Рахматуллина, не достаточно.
Активист хочет добиться, чтобы Центр по противодействию экстремизму провел доследственную проверку о наличии в действиях Анны Казак преступления, либо правонарушения. Заявления Альберт Рахматуллин, с его слов, уже направил в МВД России и в Управление по РБ
— И так будет с каждым чиновником либо депутатом, кто будет нарушать закон! Я веду неусыпный надзор за каждым вашим шагом! Нет двойным стандартам! Все равны перед законом, — заявил Альберт Рахматуллин.
Напомним, что ранее Анна Казак уже попадала в скандал из-за своего аккаунта в социальных сетях, а именно из-за видеообзора на бизнес-канал самолета известной авиакомпании. Пользователи тогда заподозрили чиновницу в рекламе, однако та все обвинения опровергла.
* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.