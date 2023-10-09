Активист пожаловался на главу Роспотребнадзора Башкирии из-за ее активности в соцсети

Отметим, что причиной жалобы в прокуратуру Башкирии послужил ответ Роспотребнадзора республики по поводу загрязнения воздуха в Уфе. Активист поясняет, что этим летом горожане активно жаловались «на невыносимый химический запах». Потому им во все надзорные органы были направлены заявления с требованием разобраться в происходящем. В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе обнаружено не было, однако другие органы факт загрязнения воздуха, со слов активиста, все же выявили.