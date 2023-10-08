Жителей дома в Уфе эвакуировали из-за пожара

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В многоквартирном жилом доме по улице Пархоменко в Уфе загорелись электрощитки. Отмечается, что возгорание произошло сразу в нескольких квартирах на третьем и четвертом этажах.
Происходило оплавление кабель-каналов в распределительных электрощитах. Горение удалось оперативно потушить в течение 20 минут с момента получения сообщения. К тушению пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники.
Пожарные из задымленных помещений по лестничным маршам также эвакуировали 12 человек, из них 3 детей, в медицинской помощи никто не нуждается.
Причина пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.