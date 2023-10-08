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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

В жилом доме в Уфе загорелись электрощитки: жителей эвакуировали

Жителей дома в Уфе эвакуировали из-за пожара

8 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI

В жилом доме в Уфе загорелись электрощитки: жителей эвакуировали

Всего было эвакуировано 12 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В многоквартирном жилом доме по улице Пархоменко в Уфе загорелись электрощитки. Отмечается, что возгорание произошло сразу в нескольких квартирах на третьем и четвертом этажах.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Происходило оплавление кабель-каналов в распределительных электрощитах. Горение удалось оперативно потушить в течение 20 минут с момента получения сообщения. К тушению пожара привлекались 10 человек и 4 единицы техники.

Пожарные из задымленных помещений по лестничным маршам также эвакуировали 12 человек, из них 3 детей, в медицинской помощи никто не нуждается.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Причина пожара устанавливает дознаватель МЧС России. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

#Происшествия#Город#Уфа#Эвакуация#МЧС#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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