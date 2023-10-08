В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Русланом Валиевым

Руслан Валиев родился 1 марта 1981 года в Уфе. По окончании МБОУ Школа № 23 поступил в УКРТБ, где получил специальность коммерсанта в торговле. С 1999 проходил военную службу в войсковой части № 3673, в бригаде оперативного назначения полка оперативного назначения в составе 54-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России в должности старшего разведчика артиллерийской разведки. С апреля по ноябрь 2000 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики Ичкерия. С июля 2002 по апрель 2003 годов проходил военную службу по контракту заключенным в Военном комиссариате Заводского района г. Грозного Чеченской Республики.