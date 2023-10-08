В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Русланом Валиевым

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 08:30
В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации Русланом Валиевым. Мужчина служио по контракту в составе Башкирского мотострелкового батальона им. Минигали Шаймуратова. Погиб 27 сентября 2023 года в ходе выполнения боевого задания. У Руслана остались жена и сын.
За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Руслан Рамилевич, Указом главы республики был посмертно награжден Орденом генерала Минигали Шаймуратова.
— Мы скорбим всей республикой и разделяем горести невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — выразил свои соболезнования Ирек Сагитов.
Руслан Валиев родился 1 марта 1981 года в Уфе. По окончании МБОУ Школа № 23 поступил в УКРТБ, где получил специальность коммерсанта в торговле. С 1999 проходил военную службу в войсковой части № 3673, в бригаде оперативного назначения полка оперативного назначения в составе 54-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России в должности старшего разведчика артиллерийской разведки. С апреля по ноябрь 2000 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики Ичкерия. С июля 2002 по апрель 2003 годов проходил военную службу по контракту заключенным в Военном комиссариате Заводского района г. Грозного Чеченской Республики.