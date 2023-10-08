В Москву на выходные: что посмотреть в столице за два дня

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Среди туристов популярны экскурсии по московскому метрополитену. И этому есть объяснение: под городом построена не просто развитая транспортная система, а настоящая подземная галерея. Потратив всего один билет на вход в метро за 56 рублей, вы можете прокатиться по всем станциями, отследив, как они менялись с течением времени.
В настоящее время метро Москвы насчитывает свыше 330 станций и является самым крупным в Европе. Для того, чтобы понять, насколько детально проектировщики подходили к строительству столичного метрополитена, стоит взглянуть на станцию Маяковскую 1938 года.
Это одна из первых станцией глубокого заложения. Архитекторы постарались сделать ее более просторной, чтобы пассажиры не ощущали себя под землей. Для этого в своде над платформой выстроили овальные купола, в каждом из которых собрали мозаичные панно с изображением главных открытий и достижений страны к тому моменту. Пол на Маяковской напоминает взлетную полосу.
В том же 1938-м году в Москве открыли станцию Белорусскую, посвященную белорусскому народу. Центральный зал украшен рельефными рисунками, отображающими культурную и трудовую жизнь республики. Пол, в свою очередь, выполнен в виде национального узора.
При посещении московского метро, стоит взглянуть на крупнейший в мире проект в области метростроения — Большую кольцевую линию, протяженностью 70 километров. В марте 2023 года завершилось ее многолетнее строительство.
Без вашего внимания точно не должна остаться станция Марьина роща, при проектировании которой архитекторы вдохновлялись образами фарфоровой посуды. Как итог — вдоль платформ установлены «пузатые» мраморные колонны, напоминающие чайники, а в вестибюле — гигантские металлические шары.
Особую историю попытались передать через оформление станции метро Сокольники. Здесь в основу художественного решения легли советские плакаты, изображающие этапы строительства московского метро.
Не хватит и дня, чтобы увидеть и изучить каждую станцию московского метро. Однако взглянуть на несколько из них точно стоит.
В ноябре 2022 года в Москве открылся Центр «Зотов» — современное музейно-выставочное пространство. Особенность здания в том, что здесь с 1931 по 2006 год располагался Хлебозавод 5, названный в честь бывшего министра пищевой промышленности Василия Зотова.
Постройку на Ходынской улице множество раз планировали снести, но ей повезло: в 2018 году историческое здание решили отремонтировать и превратить в место притяжения. Снаружи и внутри Центр практически не изменился: архитекторы сохранили первичную укладку кирпича, потолки, цвет и форму здания.
«Когда инженерам сказали, что потолки трогать нельзя, возник большой вопрос — где разместить коммуникации, которые чаще всего как раз и пускают по потолку. Разместили все под нашими ногами, поэтому на каждом этаже почти на полметра пол подняли», — отметила экскурсовод Центра «Зотов» Диана Ковалева.
Бывшее здание Хлебозавода — яркий пример конструктивизма. По словам Ковалевой, доказательство тому, в первую очередь, — изобилие ленточных панорамных окон. В настоящее время в Центре изучают и развивают это культурно-архитектурное направление.
В здании четыре этажа. Первый — место, где можно почитать книгу или сыграть в пинг-понг. Второй и третий этажи — выставочные зоны, а на четвертом располагаются лекционный и кинозалы, а также книжный магазин.
В «Зотове» всегда насыщенная программа, которая подробно расписана в соцсетях Центра. Подробная экскурсия по зданию обойдется посетителям в 800 рублей, посещение действующей выставки — в 400 рублей, а просмотр фильма — 300 рублей.
Городскую электростанцию возвели в 1907 году, чтобы обеспечивать московские трамваи питанием. Производство, расположившееся на Болотной набережной, работало вплоть до 2006 года. Его закрыли из-за нерентабельности, а в 2009 году признали объектом культурного наследия.
Москвичи много лет не понимали, что делать с историческим зданием, ведь сносить его было нельзя. В 2015 году постройкой в центре города заинтересовался фонд V–A–C, занимающийся развитием современной культуры. Было принято решение создать здесь выставочное пространство.
В ходе реконструкции архитекторы сохранили фасад и «скелет» здания. Наследие прошлого превратилось в Дом культуры «ГЭС-2», где проходят всевозможные лекции, выставки, кинопоказы и перфомансы. Кроме того, на площадке есть кофейни, книжный магазин и свой дворик.
Посещение ГЭС-2 бесплатно, но предварительно необходимо пройти регистрацию на сайте. Помимо приятного времяпровождения, здесь можно сделать кучу крутых фотокарточек.
Выставка достижений народного хозяйства, или ВДНХ, поражает масштабами: на 325 гектарах расположилось 49 памятников культурного наследия. Большинство павильонов комплекса построили в 1950-х, при этом сохранились здания и 1939-года.
Вход на ВДНХ выполнен в виде огромной парадной арки. Площадь выставки разделена на две аллеи: Главную и Центральную. Первая встречается сразу после арки и доводит посетителей до главного павильона у памятника Владимиру Ленину. За ним — площадь Дружбы Народов с одноименным фонтаном.
Изначально ВДНХ планировалась как аллея с павильонами, отображающими культуру регионов СССР. Однако с трансформацией истории поменялась и концепция парка: в настоящее время наряду с национальными площадками выстроились музеи, посвященные в том числе кино, сказкам, космонавтике и славянской письменности.
Одна из самых современных выставок — световое шоу «Макет Москвы». В павильоне детально воссоздали ландшафт столицы страны, представив в уменьшенном варианте 23 тысячи архитектурных объектов. Интерактивная подсветка позволяет отобразить дневное или ночное освещение города, имитировать природные явления.
Посещение выставки бесплатно. Световое шоу запускают каждый час по будням и каждые полчаса — по выходным. Его средняя продолжительность порядка пяти минут.
Бесплатным для посещения является и соседний павильон «Умный город». Мультимедийная выставка, разделенная на восемь интерактивных зон, позволяет познакомиться с передовыми технологиями Москвы.
Выставленные на площадке объекты показывают, как работают беспилотные такси и биометрическая оплата проезда, электронная медицинская карта и библиотека, монитор мэра и система распознавания лиц. Одним из интереснейших экспонатов является анатомический стол «Пирогов», которым пользуются студенты медуниверситетов.
Заметили в Москве небольшие павильоны, обозначенные как туристско-информационные центры? Например, в парке Зарядье, он выглядит как светящийся купол. Здесь профессиональные экскурсоводы помогут вам составить индивидуальный маршрут по городу. Стоит назвать им количество дней, которые вы планируете провести в столице, и интересующие вас объекты — вуаля. Это, кстати, абсолютно бесплатно.