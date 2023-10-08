На место ДТП, в котором погиб подросток, выехали сотрудники прокуратуры Башкирии

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
По предварительным данным, сегодня около 20.00 на 100-м км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «ВАЗ-2110» и Lada Kalina.
В результате ДТП 15-летний подросток от полученных травм скончался на месте, водители и еще трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение.
Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место аварии выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.
— Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.