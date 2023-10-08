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Published Сегодня, 17:25

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Updated Сегодня, 17:27

На место ДТП, в котором погиб подросток, выехали сотрудники прокуратуры Башкирии

На место ДТП, в котором погиб подросток, выехали сотрудники прокуратуры Башкирии

8 октября 2023, 17:25
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram
От полученных в результате дорожного инцидента травм 15-летний подросток, находившийся в салоне одного из авто, скончался до приезда медиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

По предварительным данным, сегодня около 20.00 на 100-м км автодороги Уфа-Янаул в Бирском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «ВАЗ-2110» и Lada Kalina.

В результате ДТП 15-летний подросток от полученных травм скончался на месте, водители и еще трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана// Telegram

Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место аварии выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев.

— Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
#Происшествия#ДТП с пострадавшими#Прокуратура#Смертельное ДТП#Прокуратура Башкирии#ДТП#Азамат Нухов#Лада Калина
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