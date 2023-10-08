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Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики

Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики

8 октября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Региональный Минтруд обнародовал данные статистики по числу незанятых на одну вакансию в муниципалитетах Башкортостана.

Согласно данным статистики на 1 сентября, наиболее напряженная ситуация была зафиксирована в Кугарчинском районе — 1,9 незанятых граждан на одну вакансию. Чекмагушевский район — 1,8, Бурзянский и Фёдоровский — 1,5 незанятых на вакансию.

Показатель 1,3 зафиксировали в Стерлибашевском, Илишевском и Архангельском районах. Ермекеевский, Белокатайский и Татышлинский районы — 1,1.

Напомним, число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи — с 45,5 до 47 тысяч. Столько соискателей работы зафиксировал Росстат в период с мая по июль. Вырос и процент безработицы — теперь он составляет 2,4%, ранее он составлял 2,3%. Также ранее Минтруд республики опубликовал данные о самых «безработных» городах республики. Лидером антирейтинга, по инфомации министерства, стала Агидель.

#Общество#Город#Башкирия#Безработица#Статистика#Новости Башкирии#Рабочие места#Работа#Азамат Нухов#Минтруд#Районы#Стерлибашевский район
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