Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Согласно данным статистики на 1 сентября, наиболее напряженная ситуация была зафиксирована в Кугарчинском районе — 1,9 незанятых граждан на одну вакансию. Чекмагушевский район — 1,8, Бурзянский и Фёдоровский — 1,5 незанятых на вакансию.
Показатель 1,3 зафиксировали в Стерлибашевском, Илишевском и Архангельском районах. Ермекеевский, Белокатайский и Татышлинский районы — 1,1.
Напомним, число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи — с 45,5 до 47 тысяч. Столько соискателей работы зафиксировал Росстат в период с мая по июль. Вырос и процент безработицы — теперь он составляет 2,4%, ранее он составлял 2,3%. Также ранее Минтруд республики опубликовал данные о самых «безработных» городах республики. Лидером антирейтинга, по инфомации министерства, стала Агидель.