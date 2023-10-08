Минтруд Башкирии назвал самые «напряженные» районы республики

Напомним, число безработных в Башкирии увеличилось на полторы тысячи — с 45,5 до 47 тысяч. Столько соискателей работы зафиксировал Росстат в период с мая по июль. Вырос и процент безработицы — теперь он составляет 2,4%, ранее он составлял 2,3%. Также ранее Минтруд республики опубликовал данные о самых «безработных» городах республики. Лидером антирейтинга, по инфомации министерства, стала Агидель.