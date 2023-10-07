В Уфе построят еще два моста через реки Белая и Дема

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Уфе к 2025 году планируют начать строительство еще двух мостов через реки Белая и Дема. Строить сооружения будут на территории Уфимского Забелья для последующей застройки жилого комплекса.
Известно об этом стало в результате выездного заседания с участием главы Башкирии и замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
Отмечается, что к 2031 году застройщик Уфимского Забелья Dars Development планирует сдать около одного миллиона кв. метров жилья. Также компания взяла на себя обязательства к концу 2024 году создать проекты мостов через реки и приступить к их строительству.