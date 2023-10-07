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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Уфе построят еще два моста через реки Белая и Дема

В Уфе построят еще два моста через реки Белая и Дема

7 октября 2023, 05:21
Фото: Сайт главы РБ
Строительство сооружений начнется в 2025 году.

В Уфе к 2025 году планируют начать строительство еще двух мостов через реки Белая и Дема. Строить сооружения будут на территории Уфимского Забелья для последующей застройки жилого комплекса.

Известно об этом стало в результате выездного заседания с участием главы Башкирии и замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Отмечается, что к 2031 году застройщик Уфимского Забелья Dars Development планирует сдать около одного миллиона кв. метров жилья. Также компания взяла на себя обязательства к концу 2024 году создать проекты мостов через реки и приступить к их строительству.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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