В Уфе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В связи с этим горожан просят соблюдать меры безопасности, а при усилении ветра не находиться рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автомобилистам также рекомендуют не парковаться рядом с насаждениями, линиями электропередач и ненадежными постройками.