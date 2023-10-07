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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Уфе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Уфе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

7 октября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение было объявлено в связи с сильным ветром.

В Уфе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По информации синоптиков, сегодня с 20:00 в городе ожидается облачная погода, временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с, однако местами порывы будут достигать 20 м/с.

В связи с этим горожан просят соблюдать меры безопасности, а при усилении ветра не находиться рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автомобилистам также рекомендуют не парковаться рядом с насаждениями, линиями электропередач и ненадежными постройками.

#Общество#Элина Сайфранова#Уфа#Штормовое предупреждение#Погодные условия
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