В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В парк имени Аксакова в Уфе вернули входную арку после реставрационных работ. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в ЦУРе Башкирии.
На реставрацию арку было решено отправить после признания ее состояния аварийным. Как отмечал Радий Хабиров, арка могла упасть в любой момент и потому представляла угрозу здоровью и жизни граждан.
Напомним, что парк на данный момент находится на реконструкции. Завершить работы планировалось уже в конце сентября, однако работы на объекте еще ведутся и официальное открытие перенесено на 11 октября. На реконструкцию было потрачено 243,35 миллиона рублей, из которых 226,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.