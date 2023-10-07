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В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку

В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку

7 октября 2023, 07:30
Фото: ЦУР РБ
Ранее входная группа была демонтировала и отправлена на реконструкцию.

В парк имени Аксакова в Уфе вернули входную арку после реставрационных работ. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в ЦУРе Башкирии.

На реставрацию арку было решено отправить после признания ее состояния аварийным. Как отмечал Радий Хабиров, арка могла упасть в любой момент и потому представляла угрозу здоровью и жизни граждан.

Напомним, что парк на данный момент находится на реконструкции. Завершить работы планировалось уже в конце сентября, однако работы на объекте еще ведутся и официальное открытие перенесено на 11 октября. На реконструкцию было потрачено 243,35 миллиона рублей, из которых 226,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Благоустройство#Парки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки и скверы#Реконструкция парков#Парк
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