В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку

Напомним, что парк на данный момент находится на реконструкции. Завершить работы планировалось уже в конце сентября, однако работы на объекте еще ведутся и официальное открытие перенесено на 11 октября. На реконструкцию было потрачено 243,35 миллиона рублей, из которых 226,5 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета.