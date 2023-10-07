mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Башкирии закрыли киоск с шаурмой, в котором произошло массовое отправление

В Башкирии закрыли киоск с шаурмой, в котором произошло массовое отправление

7 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Отравление шаурмой с сальмонеллой произошло в Кумертау весной этого года.

Стало известно, что в Кумертау суд навсегда закрыл киоск с шаурмой, в котором произошло массовое отправление местных жителей.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора РБ, свою деятельность киоск осуществлял с грубым нарушением прав потребителей. Суд с такое позицией согласился и запретил владельцу точки возобновлять работу шаурмичной, а действие ИП было прекращено.

Напомним, что массовое отравление произошло в апреле этого года. Местные жители отведали шаурмы в открывшемся киоске, а после были госпитализированы в инфекционную больницу. Возбудителем кишечной инфекции стала сальмонелла.

#Общество#Элина Сайфранова#Решение суда#Отравление#Общепит
Подпишитесь
В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку
Сегодня, 07:30
Полиция Башкирии нашла треш-блогера, снимавшего издевательства над бездомными
Сегодня, 04:28
В Уфе построят еще два моста через реки Белая и Дема
Сегодня, 05:21
Назван конкретный день запуска отопления в жилых домах в Уфе
Вчера, 05:50
В Уфе ипотека стала дороже аренды
Вчера, 06:21
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
Вчера, 06:15