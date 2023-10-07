В Башкирии закрыли киоск с шаурмой, в котором произошло массовое отправление

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Стало известно, что в Кумертау суд навсегда закрыл киоск с шаурмой, в котором произошло массовое отправление местных жителей.
По информации пресс-службы Роспотребнадзора РБ, свою деятельность киоск осуществлял с грубым нарушением прав потребителей. Суд с такое позицией согласился и запретил владельцу точки возобновлять работу шаурмичной, а действие ИП было прекращено.
Напомним, что массовое отравление произошло в апреле этого года. Местные жители отведали шаурмы в открывшемся киоске, а после были госпитализированы в инфекционную больницу. Возбудителем кишечной инфекции стала сальмонелла.