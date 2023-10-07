В Башкирии из желудка мужчины удалили 300 граммов магнитных частиц

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Стони граммов магнитных частиц врачи Верхнеяркеево достали из желудка 32-летнего мужчины. Как сообщает глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, пациент занимался самолечением и пил воду с размельченными неодимовыми магнитами. Таким методом мужчина хотел избавить от язвенной болезни желудка.
Привили попытки излечиться к тому, что ситуация только усугубилась. Частицы растянули и опустили желудок на 20 сантиметров. Инородное тело пришлось удалять хирургическим путем.