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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Башкирии из желудка мужчины удалили 300 граммов магнитных частиц

В Башкирии из желудка мужчины удалили 300 граммов магнитных частиц

7 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Частицы попали в желудок мужчины в результате самолечения.

Стони граммов магнитных частиц врачи Верхнеяркеево достали из желудка 32-летнего мужчины. Как сообщает глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин, пациент занимался самолечением и пил воду с размельченными неодимовыми магнитами. Таким методом мужчина хотел избавить от язвенной болезни желудка.

Фото: Айрат Рахматуллин // telegram

Привили попытки излечиться к тому, что ситуация только усугубилась. Частицы растянули и опустили желудок на 20 сантиметров. Инородное тело пришлось удалять хирургическим путем.

#Общество#Элина Сайфранова#Медицина#Больница#Новости Башкирии#Здоровье
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