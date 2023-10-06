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Posted 6 октября, 08:28

Published 6 октября, 08:28

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Янаульском районе Башкирии пожилые граждане сдали нормы ГТО

6 октября 2023, 08:28
Пожилые граждане Янаульского района Республики Башкортостан сдали нормативы ГТО по федпроетку «Спорт — норм жизни» нацпроекта «Демография». Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность».

На фестивале присутствовали более 50 человек. Участники прошли дистанцию в 10 тыс. шагов и выполнили норматив по скандинавской ходьбе. Далее в зале они выполнили следующие испытания: наклон, пресс, сгибание от скамьи. Победителям были вручены знаки отличия комплекса ГТО. Его обладатели в 2024 году получат сертификаты на бесплатное посещение спортивных объектов комплекса «Юность» — бассейн, тренажерный зал, занятия скандинавской ходьбой.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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