В Янаульском районе Башкирии пожилые граждане сдали нормы ГТО

Posted 6 октября, 08:28
Published 6 октября, 08:28
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
На фестивале присутствовали более 50 человек. Участники прошли дистанцию в 10 тыс. шагов и выполнили норматив по скандинавской ходьбе. Далее в зале они выполнили следующие испытания: наклон, пресс, сгибание от скамьи. Победителям были вручены знаки отличия комплекса ГТО. Его обладатели в 2024 году получат сертификаты на бесплатное посещение спортивных объектов комплекса «Юность» — бассейн, тренажерный зал, занятия скандинавской ходьбой.
Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.