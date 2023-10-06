В Уфе эвакуировали школьников из-за подозрений в минировании

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сегодня появилась информация об эвакуации в трёх уфимских учебных заведениях — Центре образования №35, школах №100 и №156.
Как передаёт ГТРК-Башкортостан, в правоохранительные органы поступила информация о минировании трёх школ и нескольких зданий судов.
В 100-й школе отвергли информацию об эвакуации. В школе №156 на улице Адмирала Макарова подтвердили, что эвакуация была, в данный момент дети отпущены по домам. В пресс-службе МВД сказали, что информация уточняется.