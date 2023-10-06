mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Уфе эвакуировали учеников и работников школ

В Уфе эвакуировали школьников из-за подозрений в минировании

6 октября 2023, 07:20
Фото: 1MI

В Уфе эвакуировали учеников и работников школ

В одной из школ детей отпустили по домам.

Сегодня появилась информация об эвакуации в трёх уфимских учебных заведениях — Центре образования №35, школах №100 и №156.

Как передаёт ГТРК-Башкортостан, в правоохранительные органы поступила информация о минировании трёх школ и нескольких зданий судов.

В 100-й школе отвергли информацию об эвакуации. В школе №156 на улице Адмирала Макарова подтвердили, что эвакуация была, в данный момент дети отпущены по домам. В пресс-службе МВД сказали, что информация уточняется.

#Город#Уфа#Происшествие#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Студентки колледжа в Башкирии обвинили физрука в домогательствах
Сегодня, 05:58
Назван конкретный день запуска отопления в жилых домах в Уфе
Сегодня, 05:50
Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии
Сегодня, 05:27
Названа дата, когда в Уфе пойдет первый снег
Сегодня, 05:03
В Уфе ипотека стала дороже аренды
Сегодня, 06:21
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
Сегодня, 06:15