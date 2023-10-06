Скейт-площадка появилась в парке башкирского села Караидель

Posted 6 октября, 11:19
Published 6 октября, 11:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Площадка оборудована снарядами для тренировок и соревнований спортсменов различного уровня. На ней можно заниматься на скейтбордах, велосипедах, трюковых самокатах. Территория включает трассы для прыжков и трюков в воздухе. Меры предосторожности и специальная экипировка помогут избежать травм и ушибов.
— Очень рад, что отныне для нашей молодежи и людей, занимающихся экстремальными видами спорта, появилось такое пространство. Это хороший повод встать на ролики, скейтборды и начать вести активный образ жизни. Ведь движение — это жизнь. Мы уверены, что караидельцы по достоинству оценят наши старания и будут пользоваться этой площадкой регулярно, — отметил глава администрации района Айдар Шайдуллин.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.