Скейт-площадка появилась в парке башкирского села Караидель

— Очень рад, что отныне для нашей молодежи и людей, занимающихся экстремальными видами спорта, появилось такое пространство. Это хороший повод встать на ролики, скейтборды и начать вести активный образ жизни. Ведь движение — это жизнь. Мы уверены, что караидельцы по достоинству оценят наши старания и будут пользоваться этой площадкой регулярно, — отметил глава администрации района Айдар Шайдуллин.