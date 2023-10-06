Школьный спортзал отремонтировали в башкирской деревне Казмашево

Posted 6 октября, 10:13
Published 6 октября, 10:13
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В помещении специалисты обновили потолок и стены, заменили окна и систему отопления, выполнили электромонтажные работы. Улучшенная материально-техническая база спортивного зала будет способствовать повышению интереса детей к занятиям физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время. Ученики образовательного учреждения успешно выступают на районных и республиканских соревнованиях, а на базе школы проводятся мероприятия по различным видам спорта.
Нацпроект «Образование» призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков «Кванториум», центров цифрового развития «IT-куб» и образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», региональных филиалов центра для одаренных детей «Сириус».