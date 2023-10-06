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Posted 6 октября, 10:13

Published 6 октября, 10:13

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Школьный спортзал отремонтировали в башкирской деревне Казмашево

6 октября 2023, 10:13
Спортивный зал капитально отремонтировали в общеобразовательной школе деревни Казмашево Абзелиловского района Республики Башкортостан в ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщили в отделе образования администрации района.

В помещении специалисты обновили потолок и стены, заменили окна и систему отопления, выполнили электромонтажные работы. Улучшенная материально-техническая база спортивного зала будет способствовать повышению интереса детей к занятиям физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время. Ученики образовательного учреждения успешно выступают на районных и республиканских соревнованиях, а на базе школы проводятся мероприятия по различным видам спорта.

Нацпроект «Образование» призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков «Кванториум», центров цифрового развития «IT-куб» и образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», региональных филиалов центра для одаренных детей «Сириус».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Башкортостан
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