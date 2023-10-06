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В Уфе пищеблок колледжа закрыли на 30 дней из-за вспышки инфекции

Пищеблок колледжа в Уфе, где отравилось шесть человек, закрыли на 30 дней

6 октября 2023, 13:59
Фото: 1MI

В Уфе пищеблок колледжа закрыли на 30 дней из-за вспышки инфекции

Эпидемиологическое расследование в уфимском торгово-экономическом колледже продолжается, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По материалам дела Управления Роспотребнадзора суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в торгово-экономическом колледже на 30 суток.

Напомним, после обеда в столовой колледжа студенты среднего учебного заведения почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.

Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты
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#Общество#Азамат Нухов
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