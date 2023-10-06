Пищеблок колледжа в Уфе, где отравилось шесть человек, закрыли на 30 дней

Напомним, после обеда в столовой колледжа студенты среднего учебного заведения почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.