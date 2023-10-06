Пищеблок колледжа в Уфе, где отравилось шесть человек, закрыли на 30 дней

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По материалам дела Управления Роспотребнадзора суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в торгово-экономическом колледже на 30 суток.
Напомним, после обеда в столовой колледжа студенты среднего учебного заведения почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.