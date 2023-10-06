Пианистка из Уфы пожаловалась на известную каршеринговую компанию

Дело в том, что спустя сутки после того, как она воспользовалась автомобилем, новый пользователь сфотографировал его, рассказывает музыкантка. Однако в компании на это никак не отреагировали. Через двое суток другой человек сфотографировал машину. На фотографиях был виден ущерб — погнуты крыло и диск, спущено колесо. Экспертиза также установила, что погнут каркас автомобиля.