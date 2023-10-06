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Магуля из Башкирии пожаловалась на сервис аренды авто

Пианистка из Уфы пожаловалась на известную каршеринговую компанию

6 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI

Магуля из Башкирии пожаловалась на сервис аренды авто

Разбирательство идёт почти год.

Авторка композиций, блогерка и пианистка Магуля пожаловалась на каршеринговую фирму «Maturcar.ru». Она считает, что её необоснованно обвиняют в повреждении автомобиля.

По её словам, история началась 10 ноября прошлого года и не заканчивается до сегодняшнего дня. Тогда она воспользовалась услугами компании по аренде авто. Спустя неделю поступил звонок представителей «Maturcar.ru». Они сказали, что Магуля Мезинова нанесла ущерб их автомобилю.

Дело в том, что спустя сутки после того, как она воспользовалась автомобилем, новый пользователь сфотографировал его, рассказывает музыкантка. Однако в компании на это никак не отреагировали. Через двое суток другой человек сфотографировал машину. На фотографиях был виден ущерб — погнуты крыло и диск, спущено колесо. Экспертиза также установила, что погнут каркас автомобиля.

В каршеринговом агентстве считают, что за ущерб должна ответить Магуля.

Фото: Instagram.com (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской организацией),

По документам, которые Магуля Мезинова опубликовала в социальных сетях, ООО «Мастер проката» требует взыскать с неё 73 342 рубля, из которых 67 791 рубль — восполнение ущерба за повреждение автомобиля.

Магуля считает, что претензии фирмы не обоснованы. Также она привела примеры отрицательных отзывов пользователями каршеринговой фирмой.

Сервис «Maturcar.ru» принадлежит ООО «Мастер проката». Учредителями организации выступают Виктор Овчинников и Алексей Король. В прошлом году стоимость фирмы составляла 14 млн рублей, а прибыль — 1,7 млн рублей. В отношение «Мастер проката» возбуждено 130 производств.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Скандал#Происшествие#Идэль Гумеров
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