Опубликована полная программа событий РЭН-2023

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Как сообщает oilcapital.ru, на форуме будет обсуждаться множество вопросов, посвященных трансформации и развитию рынка мировой энергетики. Основной тезис мероприятия 2023 года — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок», — перечислил основные направления предстоящих дискуссий зампред российского правительства Александр Новак.
В деловую программу форума этого года вошли свыше 30 событий, которые организаторы решили разделить на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей ТЭК».
«Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — добавил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.
В числе важнейших тем для обсуждения в рамках Российской энергетической недели заявлены научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.
13 октября пройдет Молодежный день. Ведущее молодежное событие в энергетической отрасли должно собрать свыше 1500 молодых специалистов, учащихся школ и вузов, а также глав органов власти, профильных компаний и университетов.
Кроме ряда деловых мероприятий, на площадке форума пройдет традиционное награждение лауреатов международной премии «Глобальная энергия», посвященной инновационным исследованиям и научно-техническим разработкам. Также состоится награждение финалистов журналистской международной премии «Энергия пера».
За организацию РЭН-2023 отвечают Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство столицы. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI. Подробная деловая программа форума представлена на сайте мероприятия.