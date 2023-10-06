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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Опубликована полная программа событий РЭН-2023

Опубликована полная программа событий РЭН-2023

6 октября 2023, 16:06
Фото: photo.roscongress.org
На официальном сайте международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) можно ознакомиться с полной деловой программой и спикерами мероприятия. Проведение РЭН запланировано на 11–13 октября текущего года в столичном ЦВЗ «Манеж».

Как сообщает oilcapital.ru, на форуме будет обсуждаться множество вопросов, посвященных трансформации и развитию рынка мировой энергетики. Основной тезис мероприятия 2023 года — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок», — перечислил основные направления предстоящих дискуссий зампред российского правительства Александр Новак.

В деловую программу форума этого года вошли свыше 30 событий, которые организаторы решили разделить на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей ТЭК».

«Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — добавил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

В числе важнейших тем для обсуждения в рамках Российской энергетической недели заявлены научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.

13 октября пройдет Молодежный день. Ведущее молодежное событие в энергетической отрасли должно собрать свыше 1500 молодых специалистов, учащихся школ и вузов, а также глав органов власти, профильных компаний и университетов.

Кроме ряда деловых мероприятий, на площадке форума пройдет традиционное награждение лауреатов международной премии «Глобальная энергия», посвященной инновационным исследованиям и научно-техническим разработкам. Также состоится награждение финалистов журналистской международной премии «Энергия пера».

За организацию РЭН-2023 отвечают Фонд Росконгресс, Минэнерго России и правительство столицы. Информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI. Подробная деловая программа форума представлена на сайте мероприятия.

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