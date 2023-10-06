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Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки

Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки

6 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
В последние годы сервисы доставки и онлайн-магазинов стали стремительно набирать популярность. Этот тренд можно объяснить разными факторами: удобство, доступность, экономия времени. Так или иначе, электронная коммерция продолжает вводить все новые опции и услуги.

Благодаря развитию технологий интернет начинает превращаться в огромный супермаркет, где можно купить что угодно. Современным потребителям требуются широкий выбор товаров и быстрая, недорогая и качественная доставка. В связи с этим увеличивается скорость доставки и разнообразие ее видов: доставка продуктов питания компанией «Самокат», передача заказов Ozon или Wildberries в пункты выдачи, доставка в багажник автомобиля, в постаматы, на стадион и туда, куда только понадобится потребителю.

Недавно российский интернет-сервис «Авито» предложил своим клиентам новый способ получения заказанных через «Авито Доставку» товаров — в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс Маркета». В Уфе заказы можно будет получить в 122 пунктах выдачи. По данным «Авито доставки», в Уфе рост числа заказов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом.

Почему доставка пользуется такой популярностью?

Один из крупнейших интернет-магазинов провел исследование по этому вопросу. Выяснилось, что 84% респондентов приходилось хотя бы раз заказывать доставку товаров, еще 33% делают это регулярно один-два раза в месяц. 16% опрошенных рассказали, что оформляют доставку каждый день.

Причин спроса на услуги множество. Главная из них — стремление сэкономить время. Большинство людей сегодня ведет активный образ жизни и не располагает большим количеством свободного времени. Люди привыкли быстро получать нужные товары и уже ожидают этого не только от маркетплейсов, но и от обычных онлайн- и офлайн-магазинов. Хотя для определенных доставок скорость не всегда на первом месте по необходимости: это качество, которое предпочитает клиент.

Вторая причина кроется в широком выборе. Через службу доставки можно заказать практически все: от продуктов питания и товаров повседневного спроса до мебели и бытовой техники.

Тренды e-сommerce

Одним из наиболее актуальных трендов остается персонализация. В 2023 году индивидуальные предложения останутся неотъемлемым инструментом интернет-продаж. Покупатели предпочитают бренды, которые способны «запоминать» их предпочтения и предлагать уникальные рекомендации.

Кроме того, рост цен, нестабильность экономической обстановки и повышение интереса к осознанному потреблению подпитывают популярность ресейла. Весной 2022 года в России был отмечен значительный (293%) рост сегмента «потребитель — потребителю». Россияне начали все чаще покупать технику, брендовую одежду и детские товары с рук; эта тенденция осталась актуальной и в 2023 году.

Что ждет рынок доставки?

Активный спрос на доставку возник на фоне пандемии, говорят эксперты. В ситуации изоляции услуга осталась единственным способом получения нужного товара. Однако даже завершение пандемии не способствовало снижению спроса на курьерские услуги и услуги службы доставки. Напротив, потребители успели оценить удобство таких сервисов и дистанционного заказа не только продуктов питания, но и одежды или техники.

В данный момент почти все интернет-магазины и маркетплейсы обеспечивают курьерскую доставку товаров. Это стало причиной постоянного роста рынка услуг доставки, сокращения числа ликвидаций и увеличения числа регистраций, что подтверждает высокую выживаемость подобной модели бизнеса в текущей ситуации.

Только за прошлый год российский рынок доставки продемонстрировал рост на четверть: по подсчетам РАЭК, его объем достиг 1,7 триллиона рублей. Почти половина онлайн-продаж приходится на маркетплейсы, но основной драйвер роста рынка связан с доставкой продуктов из супермаркетов, за год прибавившей 66%. При этом, согласно оценкам аналитиков, данный сегмент продолжит демонстрировать уверенный рост и в дальнейшем, в том числе за счет укоренившейся привычки пользователей к доставке «до двери».

#Общество
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