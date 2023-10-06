Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки

Причин спроса на услуги множество. Главная из них — стремление сэкономить время. Большинство людей сегодня ведет активный образ жизни и не располагает большим количеством свободного времени. Люди привыкли быстро получать нужные товары и уже ожидают этого не только от маркетплейсов, но и от обычных онлайн- и офлайн-магазинов. Хотя для определенных доставок скорость не всегда на первом месте по необходимости: это качество, которое предпочитает клиент.