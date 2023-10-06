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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в шахте

Несчастным случаем на шахте в Башкирии заинтересовался Следственный комитет

6 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего в шахте

Следственным отделом по г. Учалы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Так, было установлено, что с 4 на 5 октября 2023 года при проведении демонтажных работ в стволе шахты на производственном участке ООО «Шахтостроительное управление» в Учалах оборвался силовой электрокабель, в результате скончался электрогазосварщик, который упал в ствол шахты, а также двое прокладчиков получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, допрашиваются очевидцы и другие работники и руководство компании, изъята необходимая документация по технике безопасности, инициированы проверки в Государственной инспекции труда и территориальном органе Ростехнадзора.

Напомним, в четверг, 5 октября, во время работ по разборке технологической конструкции пострадали двое человек, ещё один — пропал без вести. В руководстве «Учалинского ГОКа» сообщили, что электрогазосварщик погиб.

По предварительной версии, рабочие проводили демонтаж переходной площадки в стволе шахты. Однако крепление кабеля не выдержало и оборвалось. В итоге двоих рабочих доставили в Учалинскую ЦРБ, а поисками третьего занялись горноспасатели. По версии предприятия, работник погиб, провалившись на глубину 1200 метров.

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#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Смерть на производстве#Азамат Нухов#Смертельные случаи
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