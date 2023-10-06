Несчастным случаем на шахте в Башкирии заинтересовался Следственный комитет

Так, было установлено, что с 4 на 5 октября 2023 года при проведении демонтажных работ в стволе шахты на производственном участке ООО «Шахтостроительное управление» в Учалах оборвался силовой электрокабель, в результате скончался электрогазосварщик, который упал в ствол шахты, а также двое прокладчиков получили телесные повреждения и были госпитализированы.