Несчастным случаем на шахте в Башкирии заинтересовался Следственный комитет

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Так, было установлено, что с 4 на 5 октября 2023 года при проведении демонтажных работ в стволе шахты на производственном участке ООО «Шахтостроительное управление» в Учалах оборвался силовой электрокабель, в результате скончался электрогазосварщик, который упал в ствол шахты, а также двое прокладчиков получили телесные повреждения и были госпитализированы.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, допрашиваются очевидцы и другие работники и руководство компании, изъята необходимая документация по технике безопасности, инициированы проверки в Государственной инспекции труда и территориальном органе Ростехнадзора.
Напомним, в четверг, 5 октября, во время работ по разборке технологической конструкции пострадали двое человек, ещё один — пропал без вести. В руководстве «Учалинского ГОКа» сообщили, что электрогазосварщик погиб.
По предварительной версии, рабочие проводили демонтаж переходной площадки в стволе шахты. Однако крепление кабеля не выдержало и оборвалось. В итоге двоих рабочих доставили в Учалинскую ЦРБ, а поисками третьего занялись горноспасатели. По версии предприятия, работник погиб, провалившись на глубину 1200 метров.