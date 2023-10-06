Назначения в правительстве, миллионы врачам и начало отопительного сезона в Башкирии

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По материалам дела Управления Роспотребнадзора суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в торгово-экономическом колледже на 30 суток. Напомним, после обеда в столовой колледжа студенты среднего учебного заведения почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. В инфекционной больнице, по данным на 1 октября, находятся 6 человек. Их состояние оценивается как среднее по степени тяжести.
Отопительный сезон в многоквартирных домах начинается при достижении порога среднесуточной температуры в +8 градусов по Цельсию. В мэрии сообщили, что начало отопительного сезона связано с понижением температуры наружного воздуха. В Уфе отопительный сезон начнётся со следующей недели, а именно — с понедельника, 9 октября.
Депутат Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем. Он считает, что это может привести к «правовым коллизиям». Дискуссии о том, чтобы разрешить продажу алкогольных напитков через интернет возобновились на прошлой неделю. За легализацию этой сферы выступило министерство финансов России. Его глава Антон Силуанов заявил, что в этой мере он больше видит плюсов, чем минусов.
В Башкирии за минувшие несколько недель выросли цены на бананы. Согласно данным Башстата, в августе стоимость бананов выросла на 11,3%, составив в среднем 102,19 рублей. Цены выросли также и на другие виды фруктов. К примеру, апельсины в августе подорожали на 33,2%, достигнув стоимости в 115,06 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь. Mkset решил выяснить, какова средняя стоимость фруктов в магазинах республики и где купить бананы можно дешевле всего.
Уфимка Олеся обратилась за косметологическими услугами в клинике, однако результат её шокировал. Она пришла в клинику для того, чтобы сделать SMAS-лифтинг. Там ей предложили поднять мощность ультразвукового аппарата, которым делается процедура, до самого высокого уровня. Клиентка сопротивлялась, говоря, что ей больно. Однако косметолог не вняла просьбам Олеси и поднимала мощность, мол, надо просто потерпеть. На следующий день Олеся обнаружила отёк и покраснение на одной из щёк, а также поднялась температура тела.
Инцидент произошел на шахте «Скипо-Клетевая» в Учалинском районе, во время разбора технологической конструкции, на глубине 440 метров. Двоих рабочих с тяжёлыми травмами доставили в Учалинскую больницу. Ещё один рабочий пропал без вести. В МЧС сообщают, что он мог провалиться на глубину 1200 метров. МЧС России привлекла 10 спасателей и 2 единицы техники. Эвакуация персонала не проводилась, шахта работает в штатом режиме.
Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить. Башкирский режиссёр Булат Юсупов предложил назвать набережную Белой «Сердцем Евразии». Набережную реки Уфы начали реконструировать в 2020 году. Теперь на ней есть велосипедные дорожки и прогулочные зоны, однако плитка то и дело «всплывает». На заседании комиссии по культуре Всемирного Курултая башкир Булат Юсупов выдвинул идею новой концепции набережной. Это должно быть не просто место без тематики, а научное и культурное пространство.
На первом заседании Курултая утверждён новый сенатор, который представит Башкирию в Совете федерации. Им стал Олег Голов из «Единой России». Слухи о его выдвижении на новую должность появились 2 дня назад. Его выдвинула партия «Единая Россия» вместо Ирека Ялалова, бывшего мэра Уфы. Мы рассказывали о биографии Олега Голова. Вчера стало известно, что чиновник покидает пост главы Благовещенского района. Это связано с тем, что он перешёл на новую работу — депутатом Курултая.
Минздрав России усложнит продажу некоторых средств для прерывания беременности. Приказ об этом вышел на сайте правовой информации. Речь идёт о составлении перечня лекарств, предметно-количественному учёту. Это означает, что данные лекарства можно будет получить лишь по рецепту врача на бланке 148-1/у-8. Из свободного оборота они изымаются. Приказ касается средств, основанных на таких действующих веществах, как мизопростол и мифепристон. Во избежание нежелательной беременности ещё можно купить экстренные контрацептивы на основе левоноргестрела, такие как Постинор, Эскапел, Мирена.
Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы. Это предложение касается молодых врачей, которые начали работать в государственных медицинских учреждениях Башкирии с начала 2021 года и занимаются медицинским обслуживанием населения, составляющего менее 25 тысяч человек. Размер выплаты составит 3 млн рублей, которые будут выплачиваться в течение трех лет — по одному миллиону рублей в год. Главное условие — обязательная отработка в медицинском учреждении в течение пяти лет.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Янауле. Инцидент произошел сегодня около 8 часов вечера. По предварительным данным МЧС РБ, в квартире произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, его состояние оценивается как крайне тяжелое. По факту произошедшего прокуратура Башкирии организовала проверку.
В Башкирии трое высокопоставленных чиновников покинули свои должности. Указом главы республики от 4 октября от должностей освобождены заместитель премьер-министра правительства РБ Илшат Тажитдинов, министр образования Айбулат Хажин и председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Напомним, ранее все они были избраны депутатами регионального Госсобрания седьмого созыва. Так, и. о. министра образования был назначен заместитель главы ведомства Ильдар Малетбердин, а на должность председателя Госкомитета по ЧС — Кирилл Первов.
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову. Ранее Ленинский райсуд Уфы постановил выплатить компенсацию в размере 31,6 млн рублей 86-летнему мужчине за незаконное уголовное преследование.
Телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы. На манипуляции телефонного мошенника из Днепра едва не поддалась сотрудница Минкульта из Уфы. В какой-то момент женщина заподозрила неладное и обратилась к сотрудникам полиции, которые и узнали много нового о мошенническом промысле из первых уст. К примеру, в каждом офисе телефонных мошенников, которых в Днепре, по его словам, насчитывается около трех тысяч, работает в среднем по 200 человек. Каждый из них, как утверждает мужчина, якобы ежедневно разводит своих жертв примерно на миллион рублей.
Среди трудоспособного населения Башкирии в статистике смертности есть явный перекос в сторону мужчин. Они умирают в 4 раза чаще, чем взрослые женщины. Всего за первые 7 месяцев этого года в Башкирии умерло почти 28 тысяч человек, из них — 178 младенцев до 4 лет. Обновлённую информацию предоставил Башстат.
Кроме этого, обновилась статистика о средних зарплатах в регионе. В среднем с января по июль зарплата в Башкирии составляла 54 256 рубля, что на 16% больше, чем в прошлом году. Лучше всех зарабатывают производители кокса и нефтепродуктов, работники IT и связи и сотрудники финансовой и страховой сферы. Хуже других живут официанты и работники гостиничного бизнеса.
Имущество и счета бывшего депутата Горсовета Уфы и главы группы компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова и подконтрольной ему фирмы «Госстрой-менеджмент» арестованы решением суда. Иск подал конкурс управляющий компанией «Литера 4», которая проходит процедуру банкротства. Общая сумма, подлежащая аресту — 371,5 млн рублей. Бадиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Кинотеатр «Победа» в Черниковке получит новую жизнь — туда переедет Театр юного зрителя, ныне располагающийся в Сипайлово. Начавший свою жизнь в мае 1945 года памятник архитектуры закрылся в 1945 году. Причиной послужила убыточность работавшего в здании кинотеатра. Что будет со старым зданием ТЮЗа — неизвестно.
В Уфе было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. При обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта. Как показала прокурорская проверка проектную документацию для строительства развязки разработало ГУП «Уфимский проектно-производственный центр „Уралдортранс“. Одобрило проект ГАУ Управление государственной экспертизы РБ. Контракт на исполнение работ стоимостью более 1,3 миллиарда рублей был заключен с ООО „Уралмостострой“.
В ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах. Было озвучено предложение составить регламент перекрытий дорог, с целью чтобы все работы начинались в согласовании с общей дорожной ситуацией в городе. В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз.
О местности, известной в Уфе как «Трамплин», слышали многие. С остановки с одноимённым названием можно спуститься на канатной дороге к Уфимке. На паромной переправе дачники переплавляются на противоположный берег. В лесу бегают спортсмены, прогуливаются собачники и катаются велосипедисты. Однако местные пейзажи с каждым годом все больше внушают тоску. Виной тому покрывающиеся ржавчиной спортивные объекты и разбросанный по окрестностям мусор. Подробнее о том, как выглядит сейчас «Трамплин», Mkset рассказывал здесь.