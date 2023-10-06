МИД России: проект по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию на стадии проработки

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По его словам, данная схема в настоящее время обсуждается и прорабатывается, пишет RT. Отмечается, что российское зерно после переработки будет отправлено в те страны, которые действительно нуждаются в нем, а не в богатые страны, как это было с украинским зерном в прошлом году.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что для восстановления зерновой сделки со стороны России необходимо выполнить определенные условия.