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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:13

МИД России: проект по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию на стадии проработки

6 октября 2023, 09:12
Проект о поставке 1 млн тонн зерна из России в Турцию на переработку и последующую доставку в нуждающиеся страны находится на стадии разработки. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, данная схема в настоящее время обсуждается и прорабатывается, пишет RT. Отмечается, что российское зерно после переработки будет отправлено в те страны, которые действительно нуждаются в нем, а не в богатые страны, как это было с украинским зерном в прошлом году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что для восстановления зерновой сделки со стороны России необходимо выполнить определенные условия.

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