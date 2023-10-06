Назван конкретный день запуска отопления в жилых домах в Уфе

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В Уфе отопительный сезон начнётся со следующей недели. Постановление об этом выпустила администрация города.
Отопительный сезон в многоквартирных домах начинается при достижении порога среднесуточной температуры в +8 градусов по Цельсию. В мэрии сообщили, что начало отопительного сезона связано с понижением температуры наружного воздуха.
Таким образом, тепло в уфимских домам появится в понедельник 9 октября.
Отопление уже появилось в социальных учреждениях города, но не во всех — в детском садике в Сипайлово мёрзнут дети и вынуждены проводить тихие часы в тёплых кофтах. А в Янауле холодные квартиры могли привести к трагедии.