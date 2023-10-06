Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал председателем Ассоциации городов Поволжья

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев был избран председателем Ассоциации городов Поволжья. На этом посту Мавлиев сменил мэра города Казани Ильсура Метшина. Решение об этом было принято 6 октября в Перми членами отчетно-выборного общего собрания.
Ассоциация объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов. На сегодняшний день в АГП входят 26 городов. Уфа вошла в ее состав в 2015 году.
Председатель АГП избирается на три года с правом переизбрания неограниченное количество раз. Он ведет заседания, подписывает решения Правления, координирует работу всех подразделений Ассоциации.