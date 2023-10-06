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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал председателем Ассоциации городов Поволжья

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал председателем Ассоциации городов Поволжья

6 октября 2023, 09:42
Фото: Ратмир Мавлиев// VK.com
Сити-менеджер отметил, что стать председателем Ассоциации городов Поволжья — это не только гордость, но и колоссальная ответственность, а также выразил благодарность за выписанный ему и всей Уфе кредит доверия.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев был избран председателем Ассоциации городов Поволжья. На этом посту Мавлиев сменил мэра города Казани Ильсура Метшина. Решение об этом было принято 6 октября в Перми членами отчетно-выборного общего собрания.

Ассоциация объединяет на добровольной основе муниципальные образования Поволжского региона и координирует деятельность для более эффективной реализации их прав и интересов. На сегодняшний день в АГП входят 26 городов. Уфа вошла в ее состав в 2015 году.

Председатель АГП избирается на три года с правом переизбрания неограниченное количество раз. Он ведет заседания, подписывает решения Правления, координирует работу всех подразделений Ассоциации.

#Общество#Уфа#Администрация Уфы#Новости Уфы#Азамат Нухов#Ратмир Мавлиев
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