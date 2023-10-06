Губернатор Андрей Воробьев посетил Физтех-колледж в Долгопрудном после ремонта

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Он пообщался с преподавательским составом и студентами, а также осмотрел лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов. Практически половина из них — по ИТ-специальностям. Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры, которые после трудоустройства понимают все нюансы работы. Например, с Физтех-колледжем такую коллаборацию ведут Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия», — сообщил Андрей Воробьев.
История колледжа берет свои истоки от трех учебных заведений: Долгопрудненский техникум, ремесленное училище № 21 и профессиональное училище № 94. А в 2020-м на их базе открыли Физтех-колледж с ИТ-уклоном. Именно в здании корпуса 1963 года постройки в 2023 году проходил капитальный ремонт.
Как отметил директор колледжа Алексей Летуновский, ремонт начался 1 февраля, а уже 1 сентября колледж открыл свои двери. Строители обновили не только фасад, но и внутренние помещения, а также всю инженерную систему.
«Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов. Сейчас очень большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и дальше остаются. У них индивидуальный учебный график. Практика без отрыва от теории — это фишка дуального обучения», — добавил директор колледжа.
Профессию студенты осваивают за три года, специальность — за четыре. Колледж осуществляет обучение по 16 направлениям, в их числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама. Также ребята могут освоить профессию мастера по обработке цифровой информации или наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
Примечательно, что более 80% выпускников 2023 года (246 человек) уже нашли работу по специальности, 213 из них — в компаниях — партнерах колледжа.
«Сотрудничество заключается в том, что, когда у компании возникают какие-то насущные вопросы или нужны прорывы в каких-то сферах, ребята могут попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения», — отметил губернатор региона.