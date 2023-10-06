Губернатор Андрей Воробьев посетил Физтех-колледж в Долгопрудном после ремонта

Профессию студенты осваивают за три года, специальность — за четыре. Колледж осуществляет обучение по 16 направлениям, в их числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама. Также ребята могут освоить профессию мастера по обработке цифровой информации или наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.