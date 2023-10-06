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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

На дорогах Башкирии с 6 октября стартуют профилактические мероприятия

Глава ГИБДД Башкирии сделал важное заявление для автомобилистов

6 октября 2023, 10:33

На дорогах Башкирии с 6 октября стартуют профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия затронут автодороги по всей республике, сообщил глава региональной Госатоинспекции Владимир Севастьянов.

Как сообщил Севастьянов, профилактические мероприятия в грядущие выходные пройдут как на дорогах Уфы, так и на муниципальных и республиканских автодорогах.

Отмечается, что сотрудники региональной Госавтоинспекции сосредоточат внимание на профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также выявление и и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

Глава ГИБДД Башкирии подчеркнул, что особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения.

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#Общество#Азамат Нухов
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