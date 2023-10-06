Глава ГИБДД Башкирии сделал важное заявление для автомобилистов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщил Севастьянов, профилактические мероприятия в грядущие выходные пройдут как на дорогах Уфы, так и на муниципальных и республиканских автодорогах.
Отмечается, что сотрудники региональной Госавтоинспекции сосредоточат внимание на профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также выявление и и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.
Глава ГИБДД Башкирии подчеркнул, что особое внимание будет уделено выявлению случаев нетрезвого вождения.