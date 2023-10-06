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Posted 6 октября, 12:06

Published 6 октября, 12:06

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Дюртюлинский музей в Башкирии отремонтируют за 28,5 млн рублей

6 октября 2023, 12:06
Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура» завершится в декабре этого года.

С ходом работ по реализации федерального проекта ознакомился главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов, который побывал в Дюртюлях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ремонтировать здесь историко-краеведческий музей начали полгода назад на средства — более 28,5 миллиона рублей — национального проекта «Культура». На данный момент здесь уже обновили выставочные залы, кабинеты сотрудников, заменили инженерные коммуникации, закупили оборудование. По задумке проектировщиков, он станет современным и концептуальным, а также сосредоточит в себе многие городские события.

— Когда возрождаются такие объекты, обретает вторую жизнь и сам город, — отметил главный федеральный инспектор. — Это очень важный для всей республики центр, поскольку сохранение культуры, истории, знаний об уникальной природе и в целом духовного наследия — одна из главных задач, которую обозначил президент России Владимир Путин.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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