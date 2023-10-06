Дюртюлинский музей в Башкирии отремонтируют за 28,5 млн рублей

Posted 6 октября, 12:06
Published 6 октября, 12:06
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
С ходом работ по реализации федерального проекта ознакомился главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов, который побывал в Дюртюлях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Ремонтировать здесь историко-краеведческий музей начали полгода назад на средства — более 28,5 миллиона рублей — национального проекта «Культура». На данный момент здесь уже обновили выставочные залы, кабинеты сотрудников, заменили инженерные коммуникации, закупили оборудование. По задумке проектировщиков, он станет современным и концептуальным, а также сосредоточит в себе многие городские события.
— Когда возрождаются такие объекты, обретает вторую жизнь и сам город, — отметил главный федеральный инспектор. — Это очень важный для всей республики центр, поскольку сохранение культуры, истории, знаний об уникальной природе и в целом духовного наследия — одна из главных задач, которую обозначил президент России Владимир Путин.