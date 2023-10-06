Дюртюлинский музей в Башкирии отремонтируют за 28,5 млн рублей

Ремонтировать здесь историко-краеведческий музей начали полгода назад на средства — более 28,5 миллиона рублей — национального проекта «Культура». На данный момент здесь уже обновили выставочные залы, кабинеты сотрудников, заменили инженерные коммуникации, закупили оборудование. По задумке проектировщиков, он станет современным и концептуальным, а также сосредоточит в себе многие городские события.