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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Диетолог объяснила, почему нельзя питаться только курятиной

6 октября 2023, 06:41
Курица обладает значительным количеством белка, витаминов и минералов. Однако по словам диетолога-психолога Анастасии Кондауровой, полное питание только курятиной может привести к негативным последствиям для организма.

По ее словам, курица не является источником всех необходимых питательных веществ. Например, в говядине содержится больше железа, которое играет важную роль в транспортировке кислорода в организме, поддерживая нормальное функционирование крови. Недостаток железа может привести к анемии, слабости и утомляемости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, курица содержит меньше жиров и калорий по сравнению со свининой. Жиры необходимы для поддержания здоровья кожи, волос, нервной и гормональной систем. Недостаток жиров может привести к дефициту энергии и нарушению работы различных органов. Свиные жиры также способствуют выделению желчи и ферментов, улучшают переваривание пищи и перистальтику кишечника.

Кондаурова также отметила, что ограничение рациона только курицей может привести к дефициту других важных питательных веществ, таких как некоторые витамины, минералы и пищевое волокно. Разнообразие пищи является ключевым для поддержания здоровья и обеспечения необходимого баланса питательных веществ. Поэтому рекомендуется включать в рацион различные виды мяса, рыбу, овощи, фрукты, злаки и другие источники питательных веществ.

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