Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По ее словам, курица не является источником всех необходимых питательных веществ. Например, в говядине содержится больше железа, которое играет важную роль в транспортировке кислорода в организме, поддерживая нормальное функционирование крови. Недостаток железа может привести к анемии, слабости и утомляемости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, курица содержит меньше жиров и калорий по сравнению со свининой. Жиры необходимы для поддержания здоровья кожи, волос, нервной и гормональной систем. Недостаток жиров может привести к дефициту энергии и нарушению работы различных органов. Свиные жиры также способствуют выделению желчи и ферментов, улучшают переваривание пищи и перистальтику кишечника.
Кондаурова также отметила, что ограничение рациона только курицей может привести к дефициту других важных питательных веществ, таких как некоторые витамины, минералы и пищевое волокно. Разнообразие пищи является ключевым для поддержания здоровья и обеспечения необходимого баланса питательных веществ. Поэтому рекомендуется включать в рацион различные виды мяса, рыбу, овощи, фрукты, злаки и другие источники питательных веществ.