Диетолог объяснила, почему нельзя питаться только курятиной

Кроме того, курица содержит меньше жиров и калорий по сравнению со свининой. Жиры необходимы для поддержания здоровья кожи, волос, нервной и гормональной систем. Недостаток жиров может привести к дефициту энергии и нарушению работы различных органов. Свиные жиры также способствуют выделению желчи и ферментов, улучшают переваривание пищи и перистальтику кишечника.