Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По данным сервиса Мегамаркет, килограмма бананов в таких торговых сетях, как «Лента», «Магнит» и «Окей» обойдется в среднем в 100 рублей за килограмм. Чуть дороже бананы будут стоить в магазинах Metro — 109 рублей.
Эквадорские бананы из «Вкусвилла» стоят порядка 130 рублей за килограмм, чуть дороже в «Перекрестке» — 138 рублей. Рекордную стоимость бананов удалось зафиксировать в супермаркетах «Монетка» — 140 рублей.
Отметим, что стоимость бананов в магазинах росла на протяжении нескольких недель. Так, согласно данным Башстата, в августе стоимость бананов выросла на 11,3%, составив в среднем 102,19 рублей. Цены выросли также и на другие виды фруктов. К примеру, апельсины в августе подорожали на 33,2%, достигнув стоимости в 115,06 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.
В сентябре, по данным Башстата, в республике выросли цены на ряд продовольственных товаров, в числе которых — бананы. Их стоимость выросла на 5,9%, а средняя стоимость в магазинах составила — 115,19 рубля.