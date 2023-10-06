Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии

Отметим, что стоимость бананов в магазинах росла на протяжении нескольких недель. Так, согласно данным Башстата, в августе стоимость бананов выросла на 11,3%, составив в среднем 102,19 рублей. Цены выросли также и на другие виды фруктов. К примеру, апельсины в августе подорожали на 33,2%, достигнув стоимости в 115,06 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.