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Published Сегодня, 05:27

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Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии

Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии

6 октября 2023, 05:27
Фото: 1MI
В Башкирии за минувшие несколько недель выросли цены на бананы. Mkset решил выяснить, какова средняя стоимость фруктов в магазинах республики и где купить бананы можно дешевле всего.

По данным сервиса Мегамаркет, килограмма бананов в таких торговых сетях, как «Лента», «Магнит» и «Окей» обойдется в среднем в 100 рублей за килограмм. Чуть дороже бананы будут стоить в магазинах Metro — 109 рублей.

Эквадорские бананы из «Вкусвилла» стоят порядка 130 рублей за килограмм, чуть дороже в «Перекрестке» — 138 рублей. Рекордную стоимость бананов удалось зафиксировать в супермаркетах «Монетка» — 140 рублей.

Фото: megamarket.ru

Отметим, что стоимость бананов в магазинах росла на протяжении нескольких недель. Так, согласно данным Башстата, в августе стоимость бананов выросла на 11,3%, составив в среднем 102,19 рублей. Цены выросли также и на другие виды фруктов. К примеру, апельсины в августе подорожали на 33,2%, достигнув стоимости в 115,06 рублей за килограмм. Подробнее о динамике цен Mkset рассказывал здесь.

В сентябре, по данным Башстата, в республике выросли цены на ряд продовольственных товаров, в числе которых — бананы. Их стоимость выросла на 5,9%, а средняя стоимость в магазинах составила — 115,19 рубля.

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