mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Депутат Курултая Башкирии высказался об онлайн-торговле алкоголем

Депутат из Башкирии выступил против интернет-торговли спиртным

6 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI

Депутат Курултая Башкирии высказался об онлайн-торговле алкоголем

По мнению парламентария, новую сферу почти нереально будет контролировать.

Депутат Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем. Он считает, что это может привести к «правовым коллизиям».

Дискуссии о том, чтобы разрешить продажу алкогольных напитков через интернет возобновились на прошлой неделю. За легализацию этой сферы выступило министерство финансов России. Его глава Антон Силуанов заявил, что в этой мере он больше видит плюсов, чем минусов.

Против Силуанова и его ведомства выступило министерство здравоохранения. Помощник министра Алексей Кузнецов считает, что легализация онлайн-продажи может привести к распространению спиртного среди несовершеннолетних. Также замминистра посчитал, что из-за алкоголя страдает демография страны.

70 тысяч бутылок: в Башкирии обнаружили нелегальное алкогольное производство
Узнать подробнее

Рустам Ишмухаметов занял сторону минздрава. По его мнению, легализация сферы приведёт к противоречию с региональным законодательством, ведь в некоторых субъектах есть свои ограничения по реализации «градуса». Например, в Башкортостане, говорит Ишмухаметов, нельзя продавать алкоголь в дни некоторых праздников. Также в некоторых сёлах полностью запрещена продажа спиртного. Принятие нового закона, считает депутат, может привести к обходу ограничений, когда нельзя будет купить в магазинах, но можно будет заказать доставку к конкретному дню.

Также парламентарий считает, что невозможно проконтролировать работ онлайн-сервисов и служб доставки в случае облегчений для продавцов спиртного.

#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Курултай
Подпишитесь
Студентки колледжа в Башкирии обвинили физрука в домогательствах
Сегодня, 05:58
Назван конкретный день запуска отопления в жилых домах в Уфе
Сегодня, 05:50
Дешевле 100 рублей уже не найдешь: что происходит с ценами на бананы в Башкирии
Сегодня, 05:27
Названа дата, когда в Уфе пойдет первый снег
Сегодня, 05:03
В Уфе ипотека стала дороже аренды
Сегодня, 06:21
Новые услуги, персонализация, тренд на б/у: этапы развития рынка доставки
Сегодня, 06:15