Депутат из Башкирии выступил против интернет-торговли спиртным

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Депутат Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем. Он считает, что это может привести к «правовым коллизиям».
Дискуссии о том, чтобы разрешить продажу алкогольных напитков через интернет возобновились на прошлой неделю. За легализацию этой сферы выступило министерство финансов России. Его глава Антон Силуанов заявил, что в этой мере он больше видит плюсов, чем минусов.
Против Силуанова и его ведомства выступило министерство здравоохранения. Помощник министра Алексей Кузнецов считает, что легализация онлайн-продажи может привести к распространению спиртного среди несовершеннолетних. Также замминистра посчитал, что из-за алкоголя страдает демография страны.
Рустам Ишмухаметов занял сторону минздрава. По его мнению, легализация сферы приведёт к противоречию с региональным законодательством, ведь в некоторых субъектах есть свои ограничения по реализации «градуса». Например, в Башкортостане, говорит Ишмухаметов, нельзя продавать алкоголь в дни некоторых праздников. Также в некоторых сёлах полностью запрещена продажа спиртного. Принятие нового закона, считает депутат, может привести к обходу ограничений, когда нельзя будет купить в магазинах, но можно будет заказать доставку к конкретному дню.
Также парламентарий считает, что невозможно проконтролировать работ онлайн-сервисов и служб доставки в случае облегчений для продавцов спиртного.
Ранее глава Башкирии высказывался о повышенной смертности населения республики. Mkset рассказывал о массовой гибели мужчин в Башкирии.