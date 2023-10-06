Депутат из Башкирии выступил против интернет-торговли спиртным

Рустам Ишмухаметов занял сторону минздрава. По его мнению, легализация сферы приведёт к противоречию с региональным законодательством, ведь в некоторых субъектах есть свои ограничения по реализации «градуса». Например, в Башкортостане, говорит Ишмухаметов, нельзя продавать алкоголь в дни некоторых праздников. Также в некоторых сёлах полностью запрещена продажа спиртного. Принятие нового закона, считает депутат, может привести к обходу ограничений, когда нельзя будет купить в магазинах, но можно будет заказать доставку к конкретному дню.