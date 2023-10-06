Денис Буцаев: В 77 регионах России внедрили раздельное накопление ТКО

По информации, предоставленной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, в результате мониторинга, проведенного организацией, удалось установить, что в 77 регионах России в раздельное накопление ТКО вовлечено 59,7% населения, что соответствует 87,4 млн жителей страны (к началу текущего года прирост достиг 3%). По итогам первых шести месяцев текущего года в Российской Федерации действует 204 тысячи площадок для РНО, снабженных 358 тысячами контейнеров. Раздельный сбор отходов входит в перечень главных задач реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. В соответствии с планами к 2030 году сортировкой ТКО должно быть охвачено 95% жителей России, в связи с чем во всех субъектах Федерации активно развивают инфраструктуру. Помимо этого, в регионах должна проводиться экопросветительская работа для формирования у граждан привычки сортировать отходы дома.