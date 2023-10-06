Денис Буцаев: В 77 регионах России внедрили раздельное накопление ТКО

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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По информации, предоставленной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, в результате мониторинга, проведенного организацией, удалось установить, что в 77 регионах России в раздельное накопление ТКО вовлечено 59,7% населения, что соответствует 87,4 млн жителей страны (к началу текущего года прирост достиг 3%). По итогам первых шести месяцев текущего года в Российской Федерации действует 204 тысячи площадок для РНО, снабженных 358 тысячами контейнеров. Раздельный сбор отходов входит в перечень главных задач реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. В соответствии с планами к 2030 году сортировкой ТКО должно быть охвачено 95% жителей России, в связи с чем во всех субъектах Федерации активно развивают инфраструктуру. Помимо этого, в регионах должна проводиться экопросветительская работа для формирования у граждан привычки сортировать отходы дома.
В 49 субъектах Федерации был внедрен двухконтейнерный подход к РНО, в соответствии с которым на спецплощадках находится два вида контейнеров: для смешанных ТКО и для вторсырья. 19 регионов охвачены пофракционным накоплением отходов — при этом каждая фракция накапливается отдельно. Жители девяти регионов страны практикуют оба подхода. Об этом сообщает gorod55.ru.
При помощи федеральной субсидии субъекты РФ закупили 154 тысячи контейнеров для раздельного накопления отходов — это оказало положительное влияние на внедрение раздельного накопления отходов в 42 субъектах Федерации. Максимальный за первое полугодие 2023 года процент охвата населения раздельным накоплением отмечен в Центральном федеральном округе — 83,2%, а неохотнее всего ТКО сортируют в Северо-Кавказском федеральном округе — 41,2%.
По информации, предоставленной российскими регионами, кроме контейнеров для раздельного накопления в стране открыты 27 тысяч спецпунктов приема вторресурсов (экопункты, экодома, экостанции, экоцентры, фандоматы).
В 39 субъектах Федерации граждане могут раздельно сдавать вторсырье в специальные экопункты за вознаграждение. Согласно результатам первого полугодия, в Российской Федерации действует порядка 600 таких пунктов одновременного приема нескольких видов вторичного сырья.