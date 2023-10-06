Буцаев: РЭО будет продолжать финансирование проектов в сфере ТКО

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как пишет издание rostovgazeta.ru, глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что количество проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами постоянно увеличивается, но компания, несмотря на это, продолжает предоставлять финансовые меры поддержки, а также вместе с регионами проводит структурирование и подготовку к запуску инвестиционных проектов.
Сергей Королев, заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию, представил планы компании на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». По его словам, в период с 2021 по 2023 год компания профинансировала 14 проектов в 12 регионах РФ. В 2023–2024 годах планируется реализовать 25 проектов в 20 российских регионах. Общая стоимость этих проектов составит 77,1 миллиарда рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере 68,3 миллиарда рублей, то есть до 95% от общей стоимости проектов. Важно отметить, что доля концессий составила 72%.
Реализация проектов позволит обеспечить обработку 4,3 миллиона тонн ТКО и переработку 1,4 миллиона тонн отходов. Это приблизит регионы Российской Федерации к достижению показателей нацпроекта по сокращению захоронения ТКО вдвое и 100%-ной сортировке отходов.
В пайплайне проектов РЭО 18 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Такой механизм государственно-частного партнерства показал свою эффективность после запуска в 2021 году. По предложению РЭО в декабре 2021 года Правительство РФ приняло изменения в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Центробанка.
РЭО привлекает средства для проектов с рынка и размещает свои облигации, благодаря чему может профинансировать инвестиционные проекты на срок до 12 лет в объеме до 95% от их стоимости.