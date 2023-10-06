Буцаев: РЭО будет продолжать финансирование проектов в сфере ТКО

Сергей Королев, заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию, представил планы компании на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». По его словам, в период с 2021 по 2023 год компания профинансировала 14 проектов в 12 регионах РФ. В 2023–2024 годах планируется реализовать 25 проектов в 20 российских регионах. Общая стоимость этих проектов составит 77,1 миллиарда рублей. РЭО готов предоставить финансирование в размере 68,3 миллиарда рублей, то есть до 95% от общей стоимости проектов. Важно отметить, что доля концессий составила 72%.