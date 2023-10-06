Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть в диапазоне $82-88 за баррель

Чернов отметил, что на следующей торговой неделе Китай возвращается после долгих праздников, и это может повлечь увеличение потребления нефтепродуктов в стране. Это связано с возобновлением работы китайской промышленности и запуском китайских банков, через которые проводятся оплаты за импорт нефти. В результате ожидается рост мирового спроса на нефть и нефтепродукты, что должно привести к восстановлению цен на нефть, пишет RT.