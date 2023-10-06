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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:55

40 специалистов определят лучшие маркетинговые практики на профессиональном конкурсе

40 специалистов определят лучшие маркетинговые практики на профессиональном конкурсе

6 октября 2023, 13:55
Фото: Perspectum Awards
Оценивать работы на профессиональном конкурсе маркетинговых услуг Perspectum Awards будут более сорока экспертов из разных областей маркетинга. Организаторы сообщили, что прием заявок на участие продлен до 8 октября.

Одна из ключевых задач конкурса заключается в продвижении наиболее эффективных маркетинговых практик, позволяющих клиентам достигать намеченных результатов. Кроме этого, организаторы преследуют цель поощрять инструменты, обеспечивающие гарантию результата, пишет 56orb.ru.

За объективную и детальную оценку кейсов, отправленных в этом году на конкурс, отвечают директора по маркетингу, руководители креативных подразделений рекламных агентств, представители digital и топ-менеджеры известных организаций.

Президент BeeTL и вице-президент РАМУ Лариса Фортуна охарактеризовала Perspectum Awards как конкурс эффективного маркетинга. Она отметила рост участников в каждом сезоне, что не может не радовать. Конкурс объединяет рекламную индустрию, вдохновляя представителей рекламного сообщества на результативные решения.

Организаторы мероприятия считают, что маркетинговую культуру необходимо развивать. Конкурс призван сформировать сообщество экспертов, для которых маркетинг является не просто ремеслом, а особой формой мировосприятия и которые убеждены, что именно это направление лежит в основе сильного бизнеса. Официальный инфопартнер конкурса — медиахолдинг 1MI.

Еще одна задача конкурса — объективная оценка работ, позволяющая выявлять поистине устойчивые решения, которые в перспективе будут оказывать влияние на весь рынок рекламы. Члены экспертной комиссии готовы дать обратную связь каждому из участников Perspectum Awards. В первую очередь в этом заинтересованы конкурсанты, которые хотят лучше узнать свои слабые стороны и обозначить точки роста.

«В этом году, как впрочем и всегда, хочется удивиться. Удивиться от нестандартных подходов и красивых решений. Поскольку Perspectum Awards — это конкурс, то работам недостаточно быть просто хорошими, они должны быть, с одной стороны, неожиданными, а с другой — понятными для своего потребителя. Если удается соблюсти этот баланс, то это уже заявка на успех», — отметил креативный директор Action Александр Нуварьев. Он назвал услуги маркетологов динамичной индустрией с большим количеством сервисов и инструментов. Их возможности огромны, а способы их компиляции могут быть самыми разными.

Заявки на конкурс можно подавать до 8 октября включительно. Итоги Perspectum Awards подведут в декабре.

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