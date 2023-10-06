40 специалистов определят лучшие маркетинговые практики на профессиональном конкурсе

«В этом году, как впрочем и всегда, хочется удивиться. Удивиться от нестандартных подходов и красивых решений. Поскольку Perspectum Awards — это конкурс, то работам недостаточно быть просто хорошими, они должны быть, с одной стороны, неожиданными, а с другой — понятными для своего потребителя. Если удается соблюсти этот баланс, то это уже заявка на успех», — отметил креативный директор Action Александр Нуварьев. Он назвал услуги маркетологов динамичной индустрией с большим количеством сервисов и инструментов. Их возможности огромны, а способы их компиляции могут быть самыми разными.