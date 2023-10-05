Юристу из Уфы Войцеху дали условный срок после обвинения в махинациях с кредитами

Как считает следствие, в 2016 году Войцех задумал взять кредиты и подал заявки на них в пять разных банков. Суммы варьировались от 600 тысяч до 3 млн рублей. По версии правоохранителей, он предоставил заведомо ложные данные о своих доходах, завысив их. Это привело к тому, что четыре банка выдали ему кредиты. Следствие считает, что Войцех дважды оплатил взносы по кредиту, а затем перестал погашать свою задолженность.