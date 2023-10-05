Юристу из Уфы Войцеху дали условный срок после обвинения в махинациях с кредитами

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Юриста из Уфы Александра Войцеха приговорили к 2 годам и 3 месяцам условного лишения свободы за покушение на мошенничество в кредитной сфере после пересмотра его уголовного дела, сообщает издание «Ъ-Уфа».
Решение было принято Кировским райсудом. Адвокат Войцеха Евгений Литвинов сообщил, что его клиент был освобожден в зале суда и больше не находится под стражей. Войцеха хотели приговорить к 3,6 годам условно. Известно, что защита Войцеха намерена обжаловать приговор.
Как считает следствие, в 2016 году Войцех задумал взять кредиты и подал заявки на них в пять разных банков. Суммы варьировались от 600 тысяч до 3 млн рублей. По версии правоохранителей, он предоставил заведомо ложные данные о своих доходах, завысив их. Это привело к тому, что четыре банка выдали ему кредиты. Следствие считает, что Войцех дважды оплатил взносы по кредиту, а затем перестал погашать свою задолженность.
Ранее судья Кировского райсуда вынес реальный приговор Войцеху — четыре года колонии общего режима. Верховный суд Башкирии подтвердил это решение, однако в апреле текущего года Шестой кассационный суд в Самаре отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Также близкие родственники Войцеха обратились в Верховный суд России. Они попросили лишить полномочий двух судей Кировского райсуда города Уфы. В обращении близких родственников осужденного Александра Войцеха упоминается уголовное преследование, связанное с его долгами по кредитам. Они отмечают, что сын уже частично погасил эти долги, и банки не предъявляют ему претензий, поскольку ущерба не было. В обращении также утверждается, что некоторая часть долга была погашена из-за того, что средства были украдены группой лиц.