Ялалов прокомментировал свой уход с поста сенатора от Башкирии в Совете Федерации

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Уже экс-сенатор Ирек Ялалов рассказал, что его работа официально завершена. Он отметил, что пять лет пролетели очень быстро.
Также Ирек Ялалов отметил, что работа была интенсивной и результативной. Он отметил, что за это время успел побыть в нескольких ролях, в том числе руководил рабгруппой по ремонту мостов и путепроводов в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», был членом парламентской ассамблеи Россия — Казахстан, членом постоянной комиссии ассамблеи ОДКБ, а также первым вице—президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
Напомним, в марте 2022 года Ирек Ялалов был внесен в санкционные списки ЕС. Комментируя ситуацию, сенатор признался, что не сожалеет о попал под санкции, а также считает честью «быть в этом списке». Позднее Ялалов также был включен в санкционные списки Америки, Украины, Австралии и Новой Зеландии.
Напомним, что новый сенатор от Курултая Башкирии уже известен. Им стал Олег Голов из «Единой России».