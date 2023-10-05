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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Ялалов прокомментировал свой уход с поста сенатора от Башкирии в Совете Федерации

Ялалов прокомментировал свой уход с поста сенатора от Башкирии в Совете Федерации

5 октября 2023, 12:04
Фото: https://vk.com/yalalovirek
Об этом он сообщил у себя в соцсетях

Уже экс-сенатор Ирек Ялалов рассказал, что его работа официально завершена. Он отметил, что пять лет пролетели очень быстро.

Также Ирек Ялалов отметил, что работа была интенсивной и результативной. Он отметил, что за это время успел побыть в нескольких ролях, в том числе руководил рабгруппой по ремонту мостов и путепроводов в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», был членом парламентской ассамблеи Россия — Казахстан, членом постоянной комиссии ассамблеи ОДКБ, а также первым вице—президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.

Напомним, в марте 2022 года Ирек Ялалов был внесен в санкционные списки ЕС. Комментируя ситуацию, сенатор признался, что не сожалеет о попал под санкции, а также считает честью «быть в этом списке». Позднее Ялалов также был включен в санкционные списки Америки, Украины, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что новый сенатор от Курултая Башкирии уже известен. Им стал Олег Голов из «Единой России».

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Курултай
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