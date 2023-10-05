Ялалов прокомментировал свой уход с поста сенатора от Башкирии в Совете Федерации

Также Ирек Ялалов отметил, что работа была интенсивной и результативной. Он отметил, что за это время успел побыть в нескольких ролях, в том числе руководил рабгруппой по ремонту мостов и путепроводов в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», был членом парламентской ассамблеи Россия — Казахстан, членом постоянной комиссии ассамблеи ОДКБ, а также первым вице—президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.