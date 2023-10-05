Выиграл конкуренцию. Курултай избрал нового сенатора из Башкирии

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На первом заседании Курултая утверждён новый сенатор, который представит Башкирию в Совете федерации. Им стал Олег Голов из «Единой России».
Слухи о его выдвижении на новую должность появились 2 дня назад. Его выдвинула партия «Единая Россия» вместо Ирека Ялалова, бывшего мэра Уфы. Мы рассказывали о биографии Олега Голова.
Вчера стало известно, что чиновник покидает пост главы Благовещенского района. Это связано с тем, что он перешёл на новую работу — депутатом Курултая. Сегодня ему придётся покинуть новое рабочее место.
Кроме Олега Голова, на место сенатора претендовали Ильгам Галин, выдвинутый фракцией КПРФ, и Эдуард Сардаров от ЛДПР.
Напомним, Благовещенский район сотрясали скандалы, связанные с взаимоотношениями чиновников. Дело дошло до поджога автомобиля.