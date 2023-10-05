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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Утверждён новый сенатор от Курултая Башкирии

Выиграл конкуренцию. Курултай избрал нового сенатора из Башкирии

5 октября 2023, 07:54
Фото: Олег Голов / vk.com

Утверждён новый сенатор от Курултая Башкирии

Вчера он покинул должность главы района, сегодня придётся снова собирать вещи.

На первом заседании Курултая утверждён новый сенатор, который представит Башкирию в Совете федерации. Им стал Олег Голов из «Единой России».

Слухи о его выдвижении на новую должность появились 2 дня назад. Его выдвинула партия «Единая Россия» вместо Ирека Ялалова, бывшего мэра Уфы. Мы рассказывали о биографии Олега Голова.

Вчера стало известно, что чиновник покидает пост главы Благовещенского района. Это связано с тем, что он перешёл на новую работу — депутатом Курултая. Сегодня ему придётся покинуть новое рабочее место.

Кроме Олега Голова, на место сенатора претендовали Ильгам Галин, выдвинутый фракцией КПРФ, и Эдуард Сардаров от ЛДПР.

Напомним, Благовещенский район сотрясали скандалы, связанные с взаимоотношениями чиновников. Дело дошло до поджога автомобиля.

#Башкирия#Уфа#Идэль Гумеров#Курултай#Совет Федерации
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