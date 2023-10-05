Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы: кто подпадает под условия

Это предложение касается молодых врачей, которые начали работать в государственных медицинских учреждениях Башкирии с начала 2021 года и занимаются медицинским обслуживанием населения, составляющего менее 25 тысяч человек. Размер выплаты составит 3 млн рублей, которые будут выплачиваться в течение трех лет — по одному миллиону рублей в год. Главное условие — обязательная отработка в медицинском учреждении в течение пяти лет.