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Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы: кто подпадает под условия

Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы: кто подпадает под условия

5 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
В Башкирии определены вакансии для врачей, которые имеют возможность получить выплату в размере 3 млн рублей. Соответствующий проект приказа уже доступен на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Это предложение касается молодых врачей, которые начали работать в государственных медицинских учреждениях Башкирии с начала 2021 года и занимаются медицинским обслуживанием населения, составляющего менее 25 тысяч человек. Размер выплаты составит 3 млн рублей, которые будут выплачиваться в течение трех лет — по одному миллиону рублей в год. Главное условие — обязательная отработка в медицинском учреждении в течение пяти лет.

По информации, представленной региональным Министерством здравоохранения, в текущем году выплаты будут осуществляться для врачей, работающих в поликлиниках сел Архангельское, Старобалтачево, Новобелокатай, Ургала, Карлыханово, Бижбуляк, Большеустьинское, Дуван-Метечлино, Бураево, Старосубханкулово, Верхние Татышлы, Ермекеево, Спартак, Зилаир, Юлдыбаево, Кананикольское и другие. Общее количество вакансий, перечисленных в данном списке, составляет 51.

Ранее Mkset сообщал о доплате в размере 18,5 тысяч рублей. Согласно информации от республиканского профсоюза работников здравоохранения, на выплаты могут рассчитывать медицинские специалисты с высшим немедицинским образованием, которые работают в центральных районных, районных и участковых больницах и занимаются гистологическими и цитологическими исследованиями.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выплаты#Виалина Ахсанова#Врачи
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