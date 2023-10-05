Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы: кто подпадает под условия

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Это предложение касается молодых врачей, которые начали работать в государственных медицинских учреждениях Башкирии с начала 2021 года и занимаются медицинским обслуживанием населения, составляющего менее 25 тысяч человек. Размер выплаты составит 3 млн рублей, которые будут выплачиваться в течение трех лет — по одному миллиону рублей в год. Главное условие — обязательная отработка в медицинском учреждении в течение пяти лет.
По информации, представленной региональным Министерством здравоохранения, в текущем году выплаты будут осуществляться для врачей, работающих в поликлиниках сел Архангельское, Старобалтачево, Новобелокатай, Ургала, Карлыханово, Бижбуляк, Большеустьинское, Дуван-Метечлино, Бураево, Старосубханкулово, Верхние Татышлы, Ермекеево, Спартак, Зилаир, Юлдыбаево, Кананикольское и другие. Общее количество вакансий, перечисленных в данном списке, составляет 51.
Ранее Mkset сообщал о доплате в размере 18,5 тысяч рублей. Согласно информации от республиканского профсоюза работников здравоохранения, на выплаты могут рассчитывать медицинские специалисты с высшим немедицинским образованием, которые работают в центральных районных, районных и участковых больницах и занимаются гистологическими и цитологическими исследованиями.