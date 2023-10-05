В РФ 9,5 тыс. граждан записали детей в секцию или кружок через ВК

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На сегодняшний день виджет уже установлен в 45 тысячах пабликов и заявки на запись ребенка в секцию с его помощью направили уже 9,5 тысячи россиян.
Как сообщает издание 56orb.ru, лидерами по числу учебных организаций, внедривших новую функцию в официальные паблики, стали Краснодарский край (2 500 учреждений), Ростовская область (2 300 учреждений) и Челябинская область (1 900 учреждений). Также высокий показатель в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Большинство учебных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, Липецкой и Белгородской областях, Республике Адыгее и Пермском крае также внедрили мини-приложение на своих страницах.
Координатор проекта по развитию государственных пабликов и головная организация центров управления регионами «Диалог» является ответственной за внедрение сервисов на уровне субъектов.
По словам Андрея Цепелева, заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы», правительство в настоящее время активно работает над созданием удобных платформ, чтобы граждане могли получать услуги и полезную информацию. Возможность использования социальных сетей для записи детей на дополнительные занятия является одним из шагов в создании экосистемы заботы о человеке и его семье. Мини-приложение собирает всю необходимую информацию о секциях и кружках, что позволяет избежать необходимости отслеживать сайты учебных учреждений и задавать вопросы по телефону. Государственные паблики способствуют улучшению взаимодействия между государством и гражданами, а также делают детское творчество и спорт более доступными.
С помощью этого сервиса родители могут выбрать внеурочное занятие для своих детей с помощью мобильного устройства в удобном и быстром формате. Оно предлагает доступные программы, разделенные по возрастным группам, и расписание занятий. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно нажать кнопку «Запись в кружок», войти в приложение «Госуслуги», войти в свой аккаунт и выбрать релевантные занятия. Система автоматически вернет пользователя на страницу в социальной сети «ВКонтакте», где можно будет подтвердить запись. В среднем весь процесс заявления занимает менее минуты.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил, что «ВКонтакте», как самая популярная социальная сеть в Российской Федерации, несет высокую социальную ответственность. Такие проекты позволяют подтвердить доверие пользователей и создать для них площадку, которая помогает им и их детям реализоваться, в том числе и в реальном мире. Он подчеркнул, что пользователи положительно откликаются на возможность записи в кружки через виджеты, и выразил надежду на продолжение расширения официальных страниц учреждений новыми полезными сервисами.