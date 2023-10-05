В РФ 9,5 тыс. граждан записали детей в секцию или кружок через ВК

По словам Андрея Цепелева, заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы», правительство в настоящее время активно работает над созданием удобных платформ, чтобы граждане могли получать услуги и полезную информацию. Возможность использования социальных сетей для записи детей на дополнительные занятия является одним из шагов в создании экосистемы заботы о человеке и его семье. Мини-приложение собирает всю необходимую информацию о секциях и кружках, что позволяет избежать необходимости отслеживать сайты учебных учреждений и задавать вопросы по телефону. Государственные паблики способствуют улучшению взаимодействия между государством и гражданами, а также делают детское творчество и спорт более доступными.