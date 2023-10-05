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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала про хакеров из России

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала про хакеров из России

5 октября 2023, 15:19
Фото: piqsels.com
Московский кинотеатр «Октябрь» 4 октября стал местом светской премьеры комедийно-авантюрного восьмисерийного проекта «Короче, план такой» (16+) о приключениях команды русских хакеров.

Сериал на премьере представляли его генеральные продюсеры — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. В зрительном зале собрались комики, актеры и певцы. Об этом информирует gorod55.

«Это очень увлекательный процесс — придумывать авантюрное остросюжетное кино. Русские хакеры бывают разные — наверняка и такие, как у нас», — заявил генеральный продюсер Вадим Галыгин. Он также добавил, что члены команды, работавшей над фильмом, оказались настоящими профессионалами, с хорошей смекалкой и чувством юмора.

Режиссер-постановщик сериала Марк Горобец признался, что «Короче, план такой» стал его любимым детищем.

«Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель», — поделился он. Режиссер также пообещал, что в сериале будет много экшена, интриг, а еще той невероятной атмосферы, которая сопровождала съемочную группу весь период работы над проектом. Марк Горобец подчеркнул, что сам любит этот проект и надеется, что ему достанется и любовь зрителя. По словам Горобца, его аудитории предстоит вместе с авторами пройти через все придуманные ими истории, разгадать все квесты и насладиться красотой тех мест, где происходит действие сериала.

Сообщается, что проект создала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов пройдет в видеосервисе Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера ожидается на канале СТС в текущем сезоне. Новому сериалу предстоит пополнить линейку Originals.

Гендиректор видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин, комментируя премьеру, заявил, что для Wink, как части большого цифрового провайдера «Ростелеком», кажется логичным представлять проекты про разные аспекты digital. Уместны, по его мнению, здесь в том числе истории о хакерах, с которыми борется компания, чтобы защитить IT-системы клиентов от взлома. Володькин также отметил, что новый проект — «яркий, драйвовый и с юмором сериал», где задействовано множество звезд.

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