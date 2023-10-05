В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала про хакеров из России

«Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель», — поделился он. Режиссер также пообещал, что в сериале будет много экшена, интриг, а еще той невероятной атмосферы, которая сопровождала съемочную группу весь период работы над проектом. Марк Горобец подчеркнул, что сам любит этот проект и надеется, что ему достанется и любовь зрителя. По словам Горобца, его аудитории предстоит вместе с авторами пройти через все придуманные ими истории, разгадать все квесты и насладиться красотой тех мест, где происходит действие сериала.