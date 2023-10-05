В Башкирии в шестой раз избрали одного и того же председателя Курултая

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:52
Сегодня началась первая сессия башкирского парламента седьмого созыва. На ней избрали председателя Госсобрания — Курултая республики.
На заседании принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров. Он потребовал от депутатов объехать каждую деревню региона.
Депутаты избрали спикера парламента. В шестой раз им стал Константин Толкачёв, член фракции «Единой России». Впервые этот орган он возглавил в 1999 году, с тех пор оставаясь бессменным его руководителем. Парламентарии поддержали его кандидатуру единогласно.
Кроме избрания спикера, депутаты должны рассмотреть вопрос избрания нового сенатора от Башкирии. Ранее стало известно, кто может стать потенциальным делегатом республики в Совете Федерации.