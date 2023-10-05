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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:52

Константин Толкачёв стал председателем Курултая Башкирии в шестой раз

В Башкирии в шестой раз избрали одного и того же председателя Курултая

5 октября 2023, 05:41
Фото: mkset.ru

Константин Толкачёв стал председателем Курултая Башкирии в шестой раз

Кандидатуру депутаты поддержали единогласно

Сегодня началась первая сессия башкирского парламента седьмого созыва. На ней избрали председателя Госсобрания — Курултая республики.

На заседании принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров. Он потребовал от депутатов объехать каждую деревню региона.

Депутаты избрали спикера парламента. В шестой раз им стал Константин Толкачёв, член фракции «Единой России». Впервые этот орган он возглавил в 1999 году, с тех пор оставаясь бессменным его руководителем. Парламентарии поддержали его кандидатуру единогласно.

Кроме избрания спикера, депутаты должны рассмотреть вопрос избрания нового сенатора от Башкирии. Ранее стало известно, кто может стать потенциальным делегатом республики в Совете Федерации.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Курултай
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