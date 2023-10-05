В Башкирии в шестой раз избрали одного и того же председателя Курултая

Депутаты избрали спикера парламента. В шестой раз им стал Константин Толкачёв, член фракции «Единой России». Впервые этот орган он возглавил в 1999 году, с тех пор оставаясь бессменным его руководителем. Парламентарии поддержали его кандидатуру единогласно.