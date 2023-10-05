Усадьбу в центре Уфы реставрируют за 30 млн

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила план реконструкции дома-усадьбы Степановых-Зориных в Уфе. Об это пишет РБК Уфа.
О том, что историческое здание реконструируют, стало известно в декабре 2022 года. Предприниматель и меценат Руслан Герфанов выкупил дом у городских властей за 3,59 млн рублей.
Сегодня мы узнали, что по заказу Герфанова была создан проект реконструкции, одобренный историко-культурной экспертизой. Теперь предпринимателю предстоит начать работы. Закончить он их должен до конца 2024 года.
По нашим данным, Руслан Герфанов является директором ООО «РТ-снабжение», занимающимся снабжением измерительными инструментами, деталями, приспособлениями предприятий госкорпорации «Ростех». Например, в Уфимское приборостроительное производственное объединение.
Усадьба Зориных-Степановых располагается на перекрёстке улиц Чернышевского и Аксакова, возле корпуса БГПУ.
Ранее мы рассказывали, что объектами культурного наследия признали два здания в центре столицы.