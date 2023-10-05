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Дом-усадьба Степановых-Зориных в Уфе ждёт реконструкция

Усадьбу в центре Уфы реставрируют за 30 млн

5 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI

Дом-усадьба Степановых-Зориных в Уфе ждёт реконструкция

Собственник исторического здания занимается поставкой оборудования оборонным предприятиям.

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила план реконструкции дома-усадьбы Степановых-Зориных в Уфе. Об это пишет РБК Уфа.

О том, что историческое здание реконструируют, стало известно в декабре 2022 года. Предприниматель и меценат Руслан Герфанов выкупил дом у городских властей за 3,59 млн рублей.

Сегодня мы узнали, что по заказу Герфанова была создан проект реконструкции, одобренный историко-культурной экспертизой. Теперь предпринимателю предстоит начать работы. Закончить он их должен до конца 2024 года.

По нашим данным, Руслан Герфанов является директором ООО «РТ-снабжение», занимающимся снабжением измерительными инструментами, деталями, приспособлениями предприятий госкорпорации «Ростех». Например, в Уфимское приборостроительное производственное объединение.

Усадьба Зориных-Степановых располагается на перекрёстке улиц Чернышевского и Аксакова, возле корпуса БГПУ.

Ранее мы рассказывали, что объектами культурного наследия признали два здания в центре столицы.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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