Уфимка потеряла щеку после популярной косметической процедуры

Она пришла в клинику для того, чтобы сделать SMAS-лифтинг. Там ей предложили поднять мощность ультразвукового аппарата, которым делается процедура, до самого высокого уровня. Клиентка сопротивлялась, говоря, что ей больно. Однако косметолог не вняла просьбам Олеси и поднимала мощность, мол, надо просто потерпеть.