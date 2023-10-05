Уфимка потеряла щеку после популярной косметической процедуры

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Уфимка Олеся обратилась за косметологическими услугами в клинике, однако результат её шокировал. Её впечатления передаёт 360tv.ru.
Она пришла в клинику для того, чтобы сделать SMAS-лифтинг. Там ей предложили поднять мощность ультразвукового аппарата, которым делается процедура, до самого высокого уровня. Клиентка сопротивлялась, говоря, что ей больно. Однако косметолог не вняла просьбам Олеси и поднимала мощность, мол, надо просто потерпеть.
SMAS-лифтинг — подтяжка лица ультразвуковым методом без хирургического вмешательства.
На следующий день Олеся обнаружила отёк и покраснение на одной из щёк, а также поднялась температура тела. Косметолог посоветовала пропить курс лекарств и сделать ещё одну процедуру — «Раддиес». Последняя заключается во вводе в кожу препарата для разглаживания морщин и подтяжки кожи.
Из-за вмешательства в воспалённую щёку началось повторное воспаление. Воспаление не проходило в течение года. По словам Олеси, одной из щёк у неё просто нет.
В организации, выполнявшей процедуры, отвергли обвинения в свой адрес. При этом подтвердили, что Олеся была клиенткой их клиники. Они считают, что та сама испортила себе лицо вводом аналогов вместо оригинальных препаратов.