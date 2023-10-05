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Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Жительница Уфы получила увечья после посещения косметологической клиники

Уфимка потеряла щеку после популярной косметической процедуры

5 октября 2023, 03:50
Фото: Midjourney

Жительница Уфы получила увечья после посещения косметологической клиники

В ответ её обвинили в использовании дешёвых подделок.

Уфимка Олеся обратилась за косметологическими услугами в клинике, однако результат её шокировал. Её впечатления передаёт 360tv.ru.

Она пришла в клинику для того, чтобы сделать SMAS-лифтинг. Там ей предложили поднять мощность ультразвукового аппарата, которым делается процедура, до самого высокого уровня. Клиентка сопротивлялась, говоря, что ей больно. Однако косметолог не вняла просьбам Олеси и поднимала мощность, мол, надо просто потерпеть.

SMAS-лифтинг — подтяжка лица ультразвуковым методом без хирургического вмешательства.

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На следующий день Олеся обнаружила отёк и покраснение на одной из щёк, а также поднялась температура тела. Косметолог посоветовала пропить курс лекарств и сделать ещё одну процедуру — «Раддиес». Последняя заключается во вводе в кожу препарата для разглаживания морщин и подтяжки кожи.

Из-за вмешательства в воспалённую щёку началось повторное воспаление. Воспаление не проходило в течение года. По словам Олеси, одной из щёк у неё просто нет.

В организации, выполнявшей процедуры, отвергли обвинения в свой адрес. При этом подтвердили, что Олеся была клиенткой их клиники. Они считают, что та сама испортила себе лицо вводом аналогов вместо оригинальных препаратов.

#Общество#Уфа#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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