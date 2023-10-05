Световые вывески на здании аэропорта «Уфа» обойдутся в 34 млн рублей

Работа по реконструкции займет около трех месяцев, рассказывает издание «Коммерсантъ-Уфа». Трехлетняя гарантия будет предоставлена на выполненные работы, включающие демонтаж реечных алюминиевых потолков «Кубота» и «Армстронг», замену кабеля, лотков и светильников, а также демонтаж надписей: «Уфа», AIRPORT и фасадных панелей.