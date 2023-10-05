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Световые вывески на здании аэропорта «Уфа» обойдутся в 34 млн рублей

Световые вывески на здании аэропорта «Уфа» обойдутся в 34 млн рублей

5 октября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Тендер для выбора подрядчика состоится 24 октября.

Для реконструкции освещения аэропорта «Уфа» выделят до 34 млн рублей. Конкурс на выбор подрядчика будет проведен 24 октября. Исполнитель обязан изменить архитектурное освещение на зданиях терминалов и установить световую вывеску на терминале, направленную к привокзальной площади.

Важно отметить, что только малые и средние предприятия смогут участвовать в тендере.

Работа по реконструкции займет около трех месяцев, рассказывает издание «Коммерсантъ-Уфа». Трехлетняя гарантия будет предоставлена на выполненные работы, включающие демонтаж реечных алюминиевых потолков «Кубота» и «Армстронг», замену кабеля, лотков и светильников, а также демонтаж надписей: «Уфа», AIRPORT и фасадных панелей.

Напомним, что в связи с 450-летием столицы Башкирии проводится масштабная реконструкция аэропорта «Уфа». Работы начались в августе 2022 года. Также известно, что на реконструкцию планируется потратить 1,5 млрд рублей.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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