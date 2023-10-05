Световые вывески на здании аэропорта «Уфа» обойдутся в 34 млн рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Для реконструкции освещения аэропорта «Уфа» выделят до 34 млн рублей. Конкурс на выбор подрядчика будет проведен 24 октября. Исполнитель обязан изменить архитектурное освещение на зданиях терминалов и установить световую вывеску на терминале, направленную к привокзальной площади.
Важно отметить, что только малые и средние предприятия смогут участвовать в тендере.
Работа по реконструкции займет около трех месяцев, рассказывает издание «Коммерсантъ-Уфа». Трехлетняя гарантия будет предоставлена на выполненные работы, включающие демонтаж реечных алюминиевых потолков «Кубота» и «Армстронг», замену кабеля, лотков и светильников, а также демонтаж надписей: «Уфа», AIRPORT и фасадных панелей.
Напомним, что в связи с 450-летием столицы Башкирии проводится масштабная реконструкция аэропорта «Уфа». Работы начались в августе 2022 года. Также известно, что на реконструкцию планируется потратить 1,5 млрд рублей.