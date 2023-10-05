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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Стало известно в какой город Азии из Уфы будут летать самолёты каждый день

Стало известно в какой город Азии из Уфы будут летать самолёты каждый день

5 октября 2023, 15:50
Фото: 1MI
Об этом сообщила Росавиация.

Авиакомпания «Red Wings» получила бессрочное разрешение на ежедневные рейсы из Уфы в Самарканд, так что теперь жители Башкирии могут летать в этот город каждый день. Начиная с зимы, авиарейсы будут выполняться семь дней в неделю.

Ранее Mkset сообщал, что количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября. Авиакомпания Nordwind Airlines в период осенне-зимней навигации планирует выполнять регулярные рейсы из Уфы в Москву. В пресс-службе уфимского аэропорта также напоминают, что с 29 сентября Nordwind Airlines впервые запускает прямой регулярный рейс из Уфы во Владикавказ. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

#Общество#Башкирия#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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