Стало известно в какой город Азии из Уфы будут летать самолёты каждый день

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Авиакомпания «Red Wings» получила бессрочное разрешение на ежедневные рейсы из Уфы в Самарканд, так что теперь жители Башкирии могут летать в этот город каждый день. Начиная с зимы, авиарейсы будут выполняться семь дней в неделю.
Ранее Mkset сообщал, что количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября. Авиакомпания Nordwind Airlines в период осенне-зимней навигации планирует выполнять регулярные рейсы из Уфы в Москву. В пресс-службе уфимского аэропорта также напоминают, что с 29 сентября Nordwind Airlines впервые запускает прямой регулярный рейс из Уфы во Владикавказ. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.