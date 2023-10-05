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Стало известно, кто устранит дефекты на скандальной Зининской развязке

Стало известно, кто устранит дефекты на скандальной Зининской развязке

5 октября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Мэрия сообщила, что все несоответствия, выявленные при строительстве Зининского путепровода в городе, будут устранены за счет разработчика проектной и рабочей документации.

Обращение с претензией было направлено ГУП Уфимскому проектно-производственному центру «Уралдортранс», которое в 2020 году было преобразовано в ООО «Уралдортранс», сообщает издание «РБК Уфа».

Мэрия потребовала, чтобы до 5 октября 2023 года были внесены бесплатные корректировки в проектную документацию и получены положительные заключения государственной экспертизы до 13 октября 2023 года.

Для ликвидации отклонений от проектного положения в конструкции опор и устоев путепровода, работы будут выполнены за счет разработчика проектной и рабочей документации, сообщает администрация Уфы.

В рамках геодезического наблюдения были зафиксированы отклонения и для дальнейшего выполнения расчетов несущей способности опор были привлечены независимые организации. Было принято решение усилить устои 1-й и 4-й опор путепровода с помощью армогрунтовой подпорной стенки, чтобы снять давление с опор. Планируется завершить все работы до конца ноября. Эти меры были приняты для обеспечения качества работ и соответствия проекту. В мэрии подчеркнули, что весь процесс будет осуществляться с учетом привлечения внешних специалистов.

Напомним, что в Уфе было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. При обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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