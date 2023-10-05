Стало известно, кто устранит дефекты на скандальной Зининской развязке

В рамках геодезического наблюдения были зафиксированы отклонения и для дальнейшего выполнения расчетов несущей способности опор были привлечены независимые организации. Было принято решение усилить устои 1-й и 4-й опор путепровода с помощью армогрунтовой подпорной стенки, чтобы снять давление с опор. Планируется завершить все работы до конца ноября. Эти меры были приняты для обеспечения качества работ и соответствия проекту. В мэрии подчеркнули, что весь процесс будет осуществляться с учетом привлечения внешних специалистов.