Стало известно, кто устранит дефекты на скандальной Зининской развязке

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Обращение с претензией было направлено ГУП Уфимскому проектно-производственному центру «Уралдортранс», которое в 2020 году было преобразовано в ООО «Уралдортранс», сообщает издание «РБК Уфа».
Мэрия потребовала, чтобы до 5 октября 2023 года были внесены бесплатные корректировки в проектную документацию и получены положительные заключения государственной экспертизы до 13 октября 2023 года.
Для ликвидации отклонений от проектного положения в конструкции опор и устоев путепровода, работы будут выполнены за счет разработчика проектной и рабочей документации, сообщает администрация Уфы.
В рамках геодезического наблюдения были зафиксированы отклонения и для дальнейшего выполнения расчетов несущей способности опор были привлечены независимые организации. Было принято решение усилить устои 1-й и 4-й опор путепровода с помощью армогрунтовой подпорной стенки, чтобы снять давление с опор. Планируется завершить все работы до конца ноября. Эти меры были приняты для обеспечения качества работ и соответствия проекту. В мэрии подчеркнули, что весь процесс будет осуществляться с учетом привлечения внешних специалистов.
Напомним, что в Уфе было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. При обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта.