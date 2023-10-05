mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями для работы

5 октября 2023, 06:01
Специалисты провели исследование о самых высокооплачиваемых отраслях работы в России. По результатам опроса, большинство респондентов считает, что информационные технологии (IT) и энергетика являются наиболее прибыльными сферами.

65% опрошенных утверждают, что IT — самая прибыльная отрасль. Энергетика и добывающая промышленность занимают второе место по мнению 46% респондентов, пишет RT.

29% опрошенных полагают, что предпринимательство и финансы являются выгодными сферами, в то время как 23% указывают на строительство. 21% участников опроса отмечают, что самые высокие зарплаты получают разработчики искусственного интеллекта.

17% россиян считают, что нанотехнологии экономически выгодны, а 16% видят перспективы в робототехнике. 13% опрашиваемых упоминают промышленность как область с хорошими заработками, в то время как 12% указывают на медицину.

Менее 10% респондентов считают образование (7%) и сельское хозяйство (5%) сферами с высоким заработком. В категории «другое» участники опроса чаще всего отмечали госуправление, продажи, стоматологию и юриспруденцию как области для получения больших доходов.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи респондентов.

Подпишитесь
«Нашли пока часть ноги»: трое рабочих упали в глубокую шахту в Башкирии
Сегодня, 06:43
Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5
Вчера, 07:00
Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?
Сегодня, 03:25
Уфимка потеряла щеку после популярной косметической процедуры
Сегодня, 03:50
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову
Вчера, 10:26
Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе
Вчера, 07:59