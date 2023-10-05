Россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями для работы

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:02
65% опрошенных утверждают, что IT — самая прибыльная отрасль. Энергетика и добывающая промышленность занимают второе место по мнению 46% респондентов, пишет RT.
29% опрошенных полагают, что предпринимательство и финансы являются выгодными сферами, в то время как 23% указывают на строительство. 21% участников опроса отмечают, что самые высокие зарплаты получают разработчики искусственного интеллекта.
17% россиян считают, что нанотехнологии экономически выгодны, а 16% видят перспективы в робототехнике. 13% опрашиваемых упоминают промышленность как область с хорошими заработками, в то время как 12% указывают на медицину.
Менее 10% респондентов считают образование (7%) и сельское хозяйство (5%) сферами с высоким заработком. В категории «другое» участники опроса чаще всего отмечали госуправление, продажи, стоматологию и юриспруденцию как области для получения больших доходов.
В исследовании приняли участие 3,5 тысячи респондентов.