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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Роспотребнадзор сделал важное заявление о заболеваниях жителей Башкирии

Роспотребнадзор сделал важное заявление о заболеваниях жителей Башкирии

5 октября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Данные регионального Роспотребнадзора свидетельствуют об этом

Всего за 39-ю Жинеделю 2023 года было зарегистрировано 29 374 случая заражения этими инфекциями. Важно отметить, что дети в возрасте от 0 до 14 лет составили 39,6% от общего числа пациентов, что составляет 11 644 человека.

На 39-й неделе наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРИ на 7,4%. Это свидетельствует о том, что жители Башкирии становятся менее подверженными данной группе инфекций.

Ранее Mkset сообщал, что в школьных 18 классах в Башкирии введен карантин из-за гриппа и ОРВИ. Решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Грипп#ОРВИ#Виалина Ахсанова
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