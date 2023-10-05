Роспотребнадзор сделал важное заявление о заболеваниях жителей Башкирии

Всего за 39-ю Жинеделю 2023 года было зарегистрировано 29 374 случая заражения этими инфекциями. Важно отметить, что дети в возрасте от 0 до 14 лет составили 39,6% от общего числа пациентов, что составляет 11 644 человека.